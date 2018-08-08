Yandaş 'sendika' Memur-Sen'in genel merkez inşaatında iş cinayeti

AKP yandaşı 'sendika' Memur-Sen'in Ankara'daki inşaatında çalışan işçi Ramazan Aktaş'ın 4 Ağustos'ta 13. kattan düşerek yaşamını yitirmesine ilişkin Ankara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi bir açıklama yaptı. Açıklamada, bu iş cinayetinin takipçisi olunacağı vurgulandı.
Haber Merkezi
Çarşamba, 08 Ağustos 2018 12:34

AKP yandaşı "sendika" Memur-Sen’in Mim Yapı Şirketi’nce yapımı devam eden genel merkez binasında 38 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Aktaş, 4 Ağustos 2018'de 13. katta iskelede çalıştığı sırada bina ile iskele arasındaki boşluktan düşerek hayatını yitirmişti.

Ankara İSİG Meclisi yaşanan iş cinayeti sonrası bir açıklama yaparak, yaşanan iş cinayetinin takipçisi olacaklarını belirtti.

'DÜŞEY YAŞAM HATTI YOKTU' 

Memur-Sen'in Ankara'da devam eden genel merkez binasında meydana gelen iş cinayetiyle ilgili İSİG Meclisi'nin açıklaması şöyle: 

4 Ağustos 2018 Cumartesi Ankara’nın Altındağ İlçesi Zübeyde Hanım Mahallesi Kazım Karabekir’deki bir inşaatta, 38 yaşındaki inşaat işçisi Ramazan Aktaş, 13. katta iskelede çalıştığı sırada bina ile iskele arasındaki boşluktan düşerek hayatını yitirmiştir. Ramazan Aktaş’ın yerde hareketsiz yattığını fark eden mesai arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirmiş, sağlık ekipleri olay yerine gelerek işçi arkadaşımızın hayatını kaybettiğini belirlemiştir.

Ankara İSİG Meclisi olarak iş cinayetinin ardından yaptığımız araştırma sonrası Ramazan Aktaş’ın üzerinde emniyet kemeri olmadığı, binanın yapısından kaynaklı, yapı ile iskele arasında insanın düşebileceği kadar boşluk olması durumunda iskelenin ön tarafında da bulunması gereken korkuluğun ve cephe çalışma platformunun da eksik olduğu öğrenilmiştir. Bu tip çalışmalarda işçinin emniyet kemerini takabilmesi için bir düşey yaşam hattı ve bu düşey yaşam hattına takılı bir karabina olması gereklidir. Ancak Ramazan Aktaş’ın çalıştığı alanda düşey yaşam hattı da yoktur.  Bu durumda, işçinin kişisel koruyucu donanımları olsa dahi işe yaramayacaktı.

Yaptığımız araştırma sonrası olayın yaşandığı binanın ise Memur-Sen’in Mim Yapı Şirketi’nce yapılan genel merkez binası olduğunu öğrenmiş bulunmaktayız. Her gün 5-6 iş cinayetinin yaşandığı Türkiye’de bir inşaat işçisi arkadaşımızın daha ölüm haberini almanın üzüntü ve öfkesini yaşarken, bu iş cinayetinin, Türkiye’nin en çok üyeye sahip kamu emekçisi konfederasyonunun sahibi olduğu bir inşaatta olması kaygı ve utanç vericidir.

Dahası, yaşanan iş cinayetinin ardından Memur-Sen de, taşeron şirket Mim Yapı da hiçbir açıklama yapmamıştır. Memur-Sen’in bir konfederasyon olarak yapması gereken işçi sınıfının çıkarları için ve tabi ki iş cinayetlerine karşı da mücadele etmek iken hangi sebeple sessiz kalmaktadır?

Bina inşaatının şirketçe yapılması Memur-Sen’in sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir kamu emekçileri sendikaları konfederasyonunun sorumluluğu inşaat şirketine atmak gibi bir kolaycılığa kaçması da kabul edilemez. Memur-Sen Konfederasyonu, Ramazan Aktaş’ın iş cinayeti sonucu ölümünden inşaatı yapan şirket olan Mim Yapı ile birlikte müşterek ve müteselsilen sorumludur. Ankara İSİG Meclisi olarak binanın mülk sahibi olan Memur-Sen’in iş cinayetinin sorumluluğunu almasını ve şu soruları yanıtlamasını istiyoruz:

  • Memur-Sen yaşanan iş cinayetinin bilgisini ne zaman almıştır, olayı hangi sebeple kamuoyu ile paylaşmamıştır?
  • Olay kaza anında mı fark edilmiştir, sonrasında mı?
  • Yaşanan iş cinayetinde iş güvenliği kusuru/kusurları nedir?
  • Çalışma yapılan yerde düşey yaşam hattı var mıdır?
  • İşçiye yüksekte çalışma eğitimi verilmiş midir?
  • İşçiye kişisel koruyucu donanımlar verilmiş midir?
  • Cephe çalışma platformu yetkili kişilerce kurulmuş mudur?
  • Kurulan platform standartlara uygun mudur?
  • Bina inşaatının periyodik kontrolleri yapılmış mıdır?
  • İnşaat çalışması için bir sağlık güvenlik planı ve takibi için bir ekip oluşturulmuş mudur? Yapılan inşaat Memur-Sen tarafından incelenmekte midir?
  • Memur-Sen, yaptırdığı binanın inşaat ihalesine işçileri koruyacak maddeler eklemiş midir? İSİG denetimlerine uyulmaması halinde yaptırımlar konulmuş mudur?
  • Emekçilerin ödediği aidatlarla var olan bir konfederasyon, yine emekçilerin ödediği aidatlarla yapılan genel merkez binasında kaç işçinin hangi şartlarda çalıştırıldığından haberdar mıdır?
  • Yaşanan iş cinayeti ile ilgili sorular aynı zamanda Mim Yapı İnşaat ve denetim görevi olan (başta devlet) sorumlulara sorulmaktadır: İşçi arkadaşımız Ramazan Aktaş’ın iş cinayetinde ölümünün sebebi nedir?

 