Yağ sobası patladı: 16 yaşındaki 'çocuk işçi' yaşamını yitirdi

Diyarbakır'da sanayi sitesinde çalışmak zorunda kalan 16 yaşındaki "çocuk işçi" işyerindeki yağ sobasının harlayıp patlaması sonucu yaşamını yitirdi.
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin aktardığı habere göre babası büyükşehir belediyesindeki işinden KHK'yle atılan İbrahim Halil Oruç adlı çocuk, okulu bırakıp sanayi sitesinde çalışmaya başladı.
Çalıştığı işyerinde yağ sobasının patlaması sonucu İbrahim Halil Oruç yaralandı. Oruç'un 26 Ocak Cumartesi günü tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.