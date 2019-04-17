Yabancı bankalar TL gibi gelişen ülke paralarından 8,4 milyar dolar kazandı

Dünyanın en büyük 12 yatırım bankası, lira gibi oynaklığı yüksek gelişen ülke paralarıyla yaptıkları forex işlemlerinde ilk kez G10 para birimlerinden elde edilenden daha fazla gelir elde etti.

Reuters’ın veri analiz şirketi Coalition’dan aldığı bilgilere göre en büyük 12 yatırım bankası 2018 yılında gelişen ülke para birimleriyle yapılan forex işlemlerinden 8,4 milyar dolar kazanırken, bu gelir G10 para birimi forex işlemlerinde 7,9 milyar dolarda kaldı.

Diken'in aktardığına göre Reuters’ın haberinde şöyle denildi:

“Türk lirası gibi gelişen ülke paralarının sert oynaklıklar yaşaması, yatırım bankalarının bu para birimlerinden dolar, avro ve yen gibi nispeten daha sakin olan G10 para birimlerine göre daha fazla gelir elde etmesine yol açtı.”

Verilerin 2010 yılından bu yana toplandığını belirten araştırma direktörü George Kuznetsow şunları söyledi: “2010 yılından sonra yatırım bankalarının G10 para birimlerinden elde ettiği forex gelirleri gelişen piyasa paralarından elde edilenden hep daha yüksek olmuştu.”

Yatırım bankalarınca G10 para birimlerinden elde edilen gelirin 2019’un ilk çeyreğinde de yüzde 10 düşüş yaşadığını öngördüklerini belirten Kuznetsov, “Gelişen ülke paraları istisnai bir yıl geçirdi, 2019’da bu seviyeleri geçmenin zor olduğunu düşünüyoruz” dedi.