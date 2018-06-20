WFDY'den mülteciler günü açıklaması

Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu Dünya Mülteciler Günü olarak anılan 20 Haziran dolayısıyla bir açıklama yayımlayarak, savaşların ve göçlerin sorumlusunun emperyalizm olduğuna dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 2000 yılında aldığı bir karar üzerine her yıl 20 Haziran’da anılan Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Dünya Demokratik Gençlik Federasyonu (WFDY) bir açıklama yayımladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin yıllık raporlarına göre dünya çapında 68,5 milyon insanın yerinden edildiğini belirten açıklamada, bunun her gün 44 bin 500 kişinin göçe zorlandığı anlamına geldiği vurgulanıyor.

Bu durumun dünya çapındaki emperyalist müdahaleler ve savaşların kabul edilemeyecek, utanç verici sonuçları olduğunu ifade eden açıklamada, “WFDY olarak dünyadaki tüm savaşlardan, mültecilerden ve sefaletten kimlerin sorumlu olduğunu çok iyi biliyoruz. Varlığımızın ve mücadelemizin sebebi de budur. Sorumlu insanları kana boğan emperyalizmdir” ifadelerine yer verildi.

“Emperyalizmi yerle bir edene kadar asla durmamalıyız” sözleri ile anti-emperyalist gençlik mücadelesinin altını çizen WFDY, “Ancak dünya gençliğinin birliği bu berbat savaş planlarına bir son verebilir ve sonunda zaferi bizlere getirebilir” dedi.

Nisan 2018 verilerine göre 3,5 milyonu Suriyeli olmak üzere 3,9 milyon mültecinin bulunduğu Türkiye’de bu sayı içerisinden sadece 220 bin kişi devletin kontrolündeki kamplarda kalabilirken, milyonlarcası kendi imkanlarıyla hayatını idame ettiriyor.