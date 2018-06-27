Volkswagen Çin'deki devasa fabrikasında üretimi ikiye katlıyor

Volkswagen, elektrikli araç ve SUV talebindeki artışı karşılayabilmek için Çin'deki devasa fabrikasında üretimi ikiye katlıyor.

otomobilgazetesi.com'un haberine göre Çinli FAW ile Volkswagen ortaklığı, yılda 300 bin araç üretimi ile dünyanın en büyük otomotiv fabrikalarından biri olan Foshan Plant'ın kapasitesini iki katına çıkarmaya hazırlanıyor.

Fabrikadaki yeni kapasitenin, Volkswagen'in elektrikli otomobil üretme çalışmalarının yanı sıra, yeni SUV tipi araç üretiminde de kullanılacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, VW ve Audi'nin en yeni elektrikli modelleri, Foshan fabrikasında üretilecek. Şirketin elektrikli araç stratejisinde çok önemli bir rol oynayacağı ifade edilen fabrikadaki üretimin, aynı zamanda Çin'deki artan SUV talebine yanıt vereceği belirtiliyor.

HEDEF 1 MİLYON ADET

Çin'deki düzenlemeler birçok yabancı otomobil üreticisini ülkedeki elektrikli araç üretimi için büyük yatırımlar yapmaya zorluyor. Elektrikli araçlar için Çin'de önemli yatırım kararı alan firmalardan biri olan Volkswagen, geçtiğimiz yıl yılda 100 bin adet elektrikli araç üreteceğini açıklamıştı.

Volkswagen 2025 yılına kadar dünya genelinde yılda 1 milyon adetlik elektrikli araç üretimine ulaşmayı planlıyor.