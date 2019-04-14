Viranşehir'de inşatta çalışan KHK'li öğretmen iş cinayetinde yaşamını yitirdi

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, tadilat halindeki 2 katlı evin çökmesi sonucu enkazın altında kalan kalıp ustası Aslan Durmaz hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, yaşamını yitiren Aslan Durman'ın KHK ile ihraç edilen üyeleri olduğu bildirildi.

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, tadilat halindeki 2 katlı evin çökmesi sonucu enkazın altında kalan Aslan Durmaz hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı. Tadilat halindeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler enkaz altında kalan kalıp ustası Aslan Durmaz’ın cansız bedenini çıkardı. Enkaz altında kalan isimleri öğrenilemeyen 2 işçi ise ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. KHK'Lİ ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, yaşamını yitiren Aslan Durman'ın KHK ile ihraç edilen üyeleri olduğu bildirildi. Açıklamada "Haksiz,hukuksuz bir şekilde 686 sayılı KHK ile ihraç edilen üyemiz Aslan Durman inşaat kazasında hayatını kaybetmiştir. Cenazesi otopsi işlemleri için Viranşehir Devlet Hastanesinde bekletilmektedir. Ailesine, Eğitim-Bilim Emekçilerine ve sevenlerine sabır diliyoruz." dendi.