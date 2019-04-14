Viranşehir'de çöken binanın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Urfa’nın Viranşehir ilçesinde, tadilat halindeki 2 katlı evin çökmesi sonucu enkazın altında kalan Aslan Durmaz hayatını kaybetti, 2 işçi ise yaralandı.
Tadilat halindeki iki katlı evde işçilerin çalıştığı sırada çökme meydana geldi. Olay yerine gelen ekipler enkaz altında kalan kalıp ustası Aslan Durmaz’ın cansız bedenini çıkardı.
Enkaz altında kalan isimleri öğrenilemeyen 2 işçi ise ağır yaralı olarak çıkarılıp ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Çöken evin enkazı altında kalan 2 otomobilin de hasar gördüğü olayla ilgili soruşturma başlatıldı.