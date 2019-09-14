VİP Giyim’de sendikalı oldukları için baskı gören işçiler eylem yaptı

İzmir Darıca'da VİP Giyim’de sendikal örgütlenmenin engellenmesi, işçilerin e-devlet şifrelerini istenmesi, tehditlerle istifaya zorlama ve işten atmaları protesto edildi.

İzmit’te bulunan VIP Giyim firması, Deri Dokuma ve Tekstil İşçileri Sendikası’na (DERİTEKS) üye oldukları gerekçesiyle 15 işçiyi işten çıkarmıştı.

Fabrika ustaları aracılığıyla işçilerin e-devlet şifreleri alan VIP Giyim patronları, sendikanın fabrikaya girip örgütlenme çalışması yapması durumunda fabrikayı kapatacaklarını iddia etti.

Patronlar, sendikalı işçilere istifa baskısına başladı.

VİP Giyim’de sendikal örgütlenmenin engellenmesi, işçilerin e-devlet şifrelerini istenmesi, tehditlerle istifaya zorlama ve işten atmaları protesto edildi.

SENDİKAYA ÜYE OLAN İŞÇİLERE MOBBİNG YAPILDI

Çalışma koşullarının değiştirilmesi için Deritek Sendikası’nda örgütlenen işçiler, fabrikada çalışanlar arasında çoğunluğu sağlamayı başardı. Fakat sendikal faaliyeti öğrenen VİP Giyim yöneticileri işçiler üzerindeki baskıları daha da yoğunlaştırdı. İşçileri tehdit ederek, çeşitli yollarla e-devlet şifrelerini almaktan işten atmaya varan saldırılara başladı.

'SENDİKALI OLMAK ENGELLENEMEZ'

Deriteks Sendikası ile görüşmeyi de reddeden VİP Giyim’deki işçilere yönelik baskılar, fabrika önündeki basın açıklamasıyla protesto edildi.

Basın, açıklamasını Deriteks Sendikası Genel Başkanı Musa Servi yaptı:

“Fabrikada adeta sendikaya yönelik bir cadı avı başlatılmış ve sendikal faaliyetleri yürüten öncü işçileri ve üyelerimizi tespit ederek 15 üyemizi işten çıkarmıştır. Sendikalı olmak Anayasal bir haktır.

Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 25. Maddesi'ne göre de işçilere sendikalı oldukları gereçesiyle hiçbir ayrı işlem yapılamaz. Aksi halde sendikal baskı oluşturmak ve engellemeye çalışmaktan TCK 118. Maddesi gereği 6 aydan 3 yıl kadar hapis cezası verilebilir. Bu haliyle VİP Giyim yetkilileri suç işlemektedir.

Neden korkuyorsunuz? İşçilerin hak ve menfaatlerini korumak ve iyi bir çalışma ortamı istemesinden daha doğal ne olabilir? İşyerleriniz sizin olabilir ama burada çalışanlar, ter akıttıkça, bu fabrikada makinalar işledikçe, size değer üreten emeğe saygı duymalısınız, duymuyorsanız, Anayasal haklara uymak zorundasınız."