VİDEO | Tariş yöneticisi ve işçiler tartıştı

İzmir Çiğli OSB'de sendika üyesi oldukları ve sendikal çalışma sürdürdükleri için TARİŞ fabrikasındaki işlerinden atılan yedi işçi bu sabah direnişe başlarken; TARİŞ'in İnsan Kaynakları Müdürü Rıza Çukur sendikanın kendileriyle irtibata geçmediğini, kimin sendikalı olup kimin olmadığını bilmediklerini söyledi. Oysa Gıda İş Sendikasının TARİŞ'e faks çekerek sendika üyelerini bildirdiği biliniyor.

Haber Merkezi