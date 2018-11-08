VİDEO | Tariş yöneticisi ve işçiler tartıştı

TARİŞ'te sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atılan yedi işçi, bu sabah direnişe başlarken; TARİŞ'in İnsan Kaynakları Müdürü fabrikada kimin sendika üyesi olup kimin olmadığını bilmediklerini söyledi.
TARİŞ önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan İK Müdürü Rıza Çukur, DİSK/Gıda İş Sendikasının resmi olarak Çalışma Bakanlığına başvurmadığını, kendilerine de bakanlıktan isim listesi gelmediğini savunarak, "Biz resmi olarak kimin sendikalı olduğunu kimin olmadığını bilmiyoruz" dedi. Oysa Gıda İş Sendikasının TARİŞ'e faks çekerek sendika üyelerini bildirdiği biliniyor.
TARİŞ İK Müdürü Çukur'un o sözleri kameralara şöyle yansıdı:
'BOŞ BOŞ GEZENLERİ ATTIK'
Çukur, ayrıca sendika üyelerini değil "boş boş gezenleri işten attıklarını" söyledi. Çukur, işçilerin tepkileri üzerine güvenlik kulübesine kaçtı.