VİDEO | Süperpak Ambalaj işçileri sıfır zam dayatmasına karşı grevde

Karaman, Antep ve İzmir Torbalı'da işyerleri bulunan Avusturya menşeli MM Süperpak Ambalaj fabrikası işçileri, toplu iş sözleşmesine anlaşmaya varılmaması üzerine anayasal haklarını kullanarak greve başladılar. sendikadan yapılan açıklamada 'Taleplerimiz karşılanana kadar haklı ve onurlu mücadelemizi devam ettireceğiz' denildi.

Karaman, Antep ve İzmir Torbalı'da işyerleri bulunan Avusturya menşeli MM Süperpak Ambalaj fabrikası işçileri, toplu iş sözleşmesine anlaşmaya varılmaması üzerine anayasal haklarını kullanarak greve başladılar.

Türkiye Selülöz Kağıt, Ağaç ve Mamülleri İşçileri Sendikası'nın (Selülöz-İş) yetkili olduğu MM Süperpak Ambalaj fabrikasında 2018 başından beri devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sonuçlanamadı. Patronların sıfır zam dayattığı fabrikada, işçiler dünden itibaren greve başladı.

'TALEPLERİMİZ KARŞILANAN KADAR...'

Sendikadan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Üç fabrikada (İzmir Torbalı, Karaman, Gaziantep) yaklaşık 250 kişi ile başlattığımız grev, fiili olarak grevlerin yasaklandığı, hak aramanın meşru sayılmadığı bir dönemde büyük öneme sahiptir. Bu nedenle üç fabrikanın bulunduğu yerde tüm emek güçlerini ve sınıf dostlarını grevimizi büyütmeye ve dayanışmaya davet ediyoruz. Biz sendika olarak grevi amaç değil, taleplerimizi elde edebilmek için bir araç olarak görüyoruz. Bu nedenle işverenle hiçbir görüşme yolunu kapatmadık. Ancak şu da iyi bilinmeli ki, biz taleplerimiz karşılanana kadar bu haklı ve onurlu mücadelemizi devam ettireceğiz."

İşçiler yaptıkları açıklamalarda, sıfır zam dayatmasına boyun eğmediklerini, haklarını alana dek mücadeleyi kararlıklıkla sürdüreceklerini söylediler: