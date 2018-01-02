VİDEO | Posco Assan işçileri AKP binası önünde: Yetki hakkımız söke söke alırız!

Türkiye'nin en zengin 19'uncu grubu olan Kibar Holding'e ait Kocaeli’deki çelik üreticisi Posco Assan fabrikasında sendikal hakları gasp edilen işçiler AKP il başkanlığı önünde eylem yaptı. Çalışma Bakanlığı Posco Assan işçilerinin sendika yetkilerini hileli bir şekilde yetkisizliğe dönüştürdü.

Türkiye'nin en zengin 19'uncu grubu olan Kibar Holding ile Güney Koreli Posco grubunun ortak olduğu Kocaeli'deki çelik fabrikası Posco Assan'da Çalışma Bakanlığı'ndan yetki belgesini bekleyen işçilere kötü haber geldi. Bakanlıktan gönderilen belgede, toplu iş sözleşmesi imzalamak için yeterli çoğunluğa varılmadığı belirtildi.

Birleşik Metal-İş üyesi Posco Assan işçileri bu durumu protesto etmek için AKP'nin Kocaeli il başkanlığı binasına yürüdü. Burada protesto gösterisi yapan işçiler, "Çalışma Bakanlığı Posco Assan işçilerinin sendika yetkilerini hileli bir şekilde yetkisizliğe dönüştürdü" dediler.

AKP Kocaeli il binası önündeki Posco Assan işçileri, sloganlarıyla Çalışma Bakanlığını uyardı. "Yetki hakkımız, söke söke alırız" ve "Gün gelecek, bu işçiler sizden hesap soracak" sloganı atan işçiler, patronları ve patronla işbirliği yapan Çalışma Bakanlığını protesto etti.

Birleşik Metal-İş genel başkanı Adnan Serdaroğlu, "Bakanlık, Kibar Holding'in isteği doğrultusunda, yasaya aykırı bir şekilde bize yetkisizlik çıkarttı" dedi.