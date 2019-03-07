VİDEO | Patron istedi, devlet seferber oldu: Flormar işçisine kaldırım yasağı!

Sendikal çalışma yaptıkları işçin patronlar tarafından işten atılan ve yaklaşık 300 gündür fabrika önünde direnen Flormar işçilerine, kaldırımda bile tahammül edilemedi. Kaldırımların fabrikalara ait olduğunu söyleyen polis, işçilere kaldırımı terk etmelerini söyledi.

Sendikal çalışma yaptıkları için çeşitli bahanelerle işten atılan Flormar işçilerinin yaz-kış, yağmur-çamur, soğuk-sıcak demeden sürdürdükleri direniş 300 güne yaklaştı.

300 gündür Gebze OSB'deki Flormar fabrikası önünde direnen işçiler, bu sabah polis tarafından kaldırımdan kovuldu.

İşçiler eylemlerini ve basın açıklamalarını Flormar'ın önünde yaparken; direniş çadırı daha uygun ve görünür bir alan olduğu için karşı kaldırıma kuruluyordu. Kış için karşı kaldırımın ölçülerine göre çadır yapan işçilere, bir süre önce "karşı kaldırım karşıdaki şirkete ait, oraya kuramazsınız" denilmişti. İşçiler, bu bahanenin, kurdukları çadırı boşa düşürmek için öne sürüldüğünü belirtmişlerdi.

Havaların ısınmasıyla birlikte, günün büyük bir bölümünde güneşin aydınlattığı Flormar kaldırımını kullanmaya başlayan işçilere, bu sabah polis "Bu kaldırımı kullanamazsınız" uyarısında bulundu.

Patronların, kaldırımda durmalarına bile tahammül edemediklerini belirten işçiler, tepkilerini şöyle dile getirdiler: