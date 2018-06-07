VİDEO | Osmangazi Köprüsü'nde HGS soygunu

Geçiş ücreti ve işletmeci firmaya araç geçiş garantisi verilmesiyle tartışmalara neden olan Osmangazi Köprüsü, şimdi de HSG vurgunu iddiasıyla gündemde. HGS bakiyesi bulunduğu halde 'HGS'niz yetersiz' denilerek yurttaşlardan bir de elden para tahsil ediliyor. Geçiş sırasında HGS'den de para kesiliyor. Duruma itiraz eden bir yurttaşın çektiği çarpıcı video, sosyal medyada dolaşıma girdi.

Osmangazi Köprüsü 2016 yılında yapılan açılışından bu yana gerek geçiş ücreti, gerekse devletin verdiği geçiş garantisi ile uğradığı zarar konusunda sık sık tartışmalarla gündeme geliyor.

Son tartışma ise tüm bunların üzerine bir de köprüyü kullanan vatandaşların dolandırıldığı iddiası üzerine. İddianın kaynağı ise geçen yıl köprüyü kullanan bir sürücünün çektiği video. Sosyal medyada videonun yayılması ile beraber bir çok vatandaş aynı durumu yaşadığını iddia etti.

ARAÇ GEÇİŞ GARANTİSİ

Yeniçağ gazetesinde yer alan habere göre köprüde Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) olduğu halde, HGS’nin yetersiz olduğu belirtilerek gişeden nakit ödeme yapılması isteniyor. İddiaya göre nakit ödeme yapıldıktan sonra, köprüden geçen araçtan bir de HGS para çekiyor. Fiş almadığı için, nakit ödeme yapan vatandaş, köprüde para verdiğini de daha sonra kanıtlayamıyor. Üstelik gişede fiş verilmeyerek, geçişin düşük gösterilmesi devlete de zarar veriyor. Zira köprüyü yapan firmaya araç garantisi veren devlet, bu şekilde daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor.

İŞTE DOLAŞIMA GİREN O VİDEO

Osmangazi Köprüsü’nde “soygun” yapıldığının iddia edildiği görüntülerde, “HGS'miz boş diye geçirmiyorlar, ama HGS'miz dolu” diyen çift, “Kapıyı açın, HGS'm dolu benim. Nakit vermeyeceğim, duble alıyorsunuz. Yeter bu soygun ya. BİMER'e, Başbakanlığa şikayette bulunacağım. Hem devletten alıyorsunuz hem de burada peşin alıyorsunuz” diyerek sitemde bulundu. Görüntülerde sürücünün ısrarları sonrası kulübeden çıkan bir memur ise sürücüden kayıttaki kamerasını kapatmasını istiyor.

İşte o görüntüler:





OYSA HGS BOŞ DA OLSA GEÇİŞ YAPILIYOR

Normal koşullarda sürücüler HGS bakiyeleri yetersiz olsa dahi otoyol ve köprülerden geçiş yapabiliyor. Sürücüler bu geçişin ücretini 7 gün içinde yatırdıkları takdirde herhangi bir ceza ödemiyor.

VURGUNU KİM YAPIYOR?

Söz konusu otoyol ve köprü Nurol-Özaltın-Makyol-Astaldi-Yüksel-Göçay Grubu tarafından kurulan Otoyol Yatırım ve İşletme A.Ş. tarafından, aralarında Halkbank ve Vakıfbank'ın da bulunduğu dokuz banka tarafından verilen kredilerle inşa edildi. Bu şirket bu yolu 2035'e kadar işletecek. AKP iktidarı bu şirkete 2035'e kadar her gün 40 bin araç geçişi garantisi verdi. Eğer taahhüt edilen kadar araç geçmezse, şirkete paranın üstü bütçeden yani halkın vergilerinden ödenecek.