VİDEO | Maden ocağında göçük: İki işçi hayatını kaybetti, bir işçi enkaz altında

Muğla'nın Milas ilçesinde feldspat madeni çıkartılan maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altındaki işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi ile Muğla'nın Milas ilçesi sınırındaki Sarıkısık dağında bir maden ocağında göçük oluştu.

Muğla'nın Milas ilçesi Sarıkaya mahalesi ile Labranda antik kenti arasında yer alan bölgedeki bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan işçilerden biri ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Göçük altındaki işçilerin kurtarılması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kayanın altında kalan birinin cansız bedenine ulaşıldı. Cenazesi bulunan işçinin kimliği araştırılıyor.

Yaşananlarla ilgili bilgi veren Muğla Valisi Esengül Civelek, "Feldspat madeni sahasında bir kaya, iş makineleri çalışırken düşmüş. İş makineleri ve sürücüleri, kayanın altında kalmış. Bir kişi yaralı hastaneye sevk edildi. Ama 500-600 ton ağırlığında olduğu belirtilen kayanın altındaki diğer üç işçinin sağlık durumuyla ilgili bir bilgi veremiyoruz. Kayayı kaldırma, kayayı kırma çalışmaları sürüyor" dedi.

Göçük altındaki işçilerin kurtarılmaya çalışıldığı bildirildi.

Saat 10.45 sıralarında Milas Sarıkaya Mahallesi Yumrutaş mevkiinde bulunan maden ocağında meydana gelen göçüğün altında kalan işçilere ulaşmak için çalışmalar devam ediyor.

Aydın Denge gazetesinin olay yerinden yayımladığı ilk görüntüler kameralara şöyle yansıdı: