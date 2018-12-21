VİDEO | Grevdeki İZBAN işçilerinden direnen tüm işçilere 'sınıf dayanışması' selamı

İzmir'de grevin 12'inci gününü geride bırakan İZBAN işçileri, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde patronlara karşı direnen işçileri selamlayarak 'sınıf dayanışması' gösterisinde bulundu.

İzmir'de anayasal haklarını kullanarak grev yapan İZBAN işçileri, direnişlerinin 12'nci gününü geride bıraktı.

İzmir'i kuzey-güney güzergahında birleştiren banliyö sistemi İZBAN'ın grevdeki 342 işçisi, haklı ve meşru mücadelelerini sürdürürken, sınıf dayanışması örneği göstererek, Türkiye'nin çeşitli kentlerinde direnen işçilere selam gönderdi.

Bir video hazırlayan işçiler, görüntülü selamlarını sosyal medyada da paylaşarak, direnen tüm işçilerle olan sınıf kardeşliklerini sergilediler.

İşte İZBAN işçilerinin o videosu: