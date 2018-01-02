VİDEO | Erdoğan'dan kadro isteyen işçiye: Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte!

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, katıldığı bir organizasyonda kendisinden kadro isteyen yurttaşa "Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi.

AKP genel başkanı ve cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir organizasyon esnasında yanına gelen ve kadro isteyen yurttaşlardan birine "Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi.

Evrensel'de yer alan habere göre taşeron çalışma ve taşeron işçilere kadro verilmesi tartışmaları, emekçilerin son günlerde en önemli gündemlerinden biri. AKP, 695-696 sayılı KHK ile konuya düzenleme getirdiğini iddia etse de taşeron olarak çalışan işçiler durumdan memnun değil.

Erdoğan her fırsatta taşeron çalışan işçilere kadro vereceklerini dile getirseler de Erdoğan'ın katıldığı bir organizasyonda bu talebi kendisine ileten emekçilere bakışı ve verdiği yanıt icraatta öyle olmadığının göstergesi gibi... Erdoğan, kalabalığın içerisinden yürürken o sırada yanına yaklaşan ve "KİT'lere kadro, şeker fabrikalarına kadro cumhurbaşkanım" diye seslenen bir yurttaşa "Ne kadrosu yahu, çalışıyorsunuz işte" yanıtını verdi.

ASGARİ ÜCRETİ BEĞENMEYENLERE "ELİNE DİLİNE DURSUN" DEMİŞTİ

Sinop Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AKP Sinop İl Başkanlığı 6. Olağan Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Dün asgari ücret açıklandı. Bin 603 TL. Asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404’e çıkardık. Şimdi ise yüzde 14,3’lük artışla bin 603 TL’ye çıktı. Ya eline diline dursun" demişti.