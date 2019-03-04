VİDEO | Erdoğan ataması yapılmayan öğretmenleri tersledi

Erdoğan Rize’nin Güneysu ilçesinde seçim otobüsünden konuştuğu sırada ataması yapılmayan öğretmenler konunun ne zaman çözüleceğini sordu. Erdoğan kalabalıktan gelen taleplere sinirlenerek ‘Bana söylemeyin, kimden ne istediğinizi bilmiyorsunuz’ diye yanıt verdi. Erdoğan 'sınavdan sınava girmeye devam edin, gelsin bizim ayağımıza olmaz' ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan haftasonu Rize’nin Güneysu ilçesinde seçim otobüsünden yaptığı konuşmada atama yapılmasını isteyen öğretmenleri tersledi.

Erdoğan bir vatandaşın sözleşmeli öğretmenlerin atanmasına ilişkin talebi üzerine "Biz sözleşmeli ve fahri olarak hepsine bu tür destekleri verdik, veriyoruz, yine de vermeye devam edeceğiz. Bu tür şeyleri çok farklı kişilere söyleyin, bana söylemeyin. Ben çünkü bu işlerde bunun dertlisiyim ama kimlerden ne istediğinizi bilmiyorsunuz, tamam mı?" diye konuştu.

Ataması yapılmayan öğretmenlerin "Sınavdan sınava koşuyoruz" sözlerine karşılık Erdoğan "Sınavdan sınava koşmaya devam edin, sınavdan sınava koşacaksınız ki başarılı olasınız. Hiç sınava girmeden gelsin bizim ayağımıza, o olmaz" ifadelerini kullandı.

