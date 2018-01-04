VİDEO | Büyük Madenci Yürüyüşü’nün 27’nci yılı…

Madenciler, ekmeklerini kömür karasından, alın terinden kazıyarak çıkaranlar…
İş cinayetlerinin katlanarak devam ettiği Türkiye’de ve dünyada ekmeklerini kazanmak için belki de canlarını en çok ortaya koyanlar…
Takvimlerin 4 Ocak 1991’i gösterdiği o gün, 35 gün süren grevin ardından Ankara’ya taleplerini iletmek üzere yola çıkmıştı işçiler.
Bugün, 100 bin maden işçisinin yeraltından gün ışığına çıktıkları o görkemli yürüyüşün 27'nci yıldönümü.
soL Haber olarak, 1991 yılındaki şanlı yürüyüşü ve maden emekçilerini selamlıyoruz.