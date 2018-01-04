VİDEO | Büyük Madenci Yürüyüşü’nün 27’nci yılı…

Bugün, 1991 yılında maden işçilerinin gerçekleştirdiği şanlı yürüyüşün 27'nci yıldönümü.
Haber Merkezi
Perşembe, 04 Ocak 2018 17:05

Madenciler, ekmeklerini kömür karasından, alın terinden kazıyarak çıkaranlar…

İş cinayetlerinin katlanarak devam ettiği Türkiye’de ve dünyada ekmeklerini kazanmak için belki de canlarını en çok ortaya koyanlar…

Takvimlerin 4 Ocak 1991’i gösterdiği o gün, 35 gün süren grevin ardından Ankara’ya taleplerini iletmek üzere yola çıkmıştı işçiler.

Bugün, 100 bin maden işçisinin yeraltından gün ışığına çıktıkları o görkemli yürüyüşün 27'nci yıldönümü.

soL Haber olarak, 1991 yılındaki şanlı yürüyüşü ve maden emekçilerini selamlıyoruz.