VİDEO | Bilecik'teki Şişecam işçileri kararlı: Eylemlerimiz devam edecek

Bilecik'te Şişecam'a ait Camiş Madencilik işçilerinin DİSK'e bağlı Cam Keramik-İş Sendikası'na üye olmasının ardından başlattıkları direniş sürüyor. Patronların Cam Keramik-İş'le görüşmeyi reddetmesi üzerine eylem başlatan işçiler, patron sendikayla görüşmeyi kabul edene kadar eylemlerini sürdürmekte kararlı.

Bilecik'te Şişecam'a ait Camiş Madencilik AŞ işçileri bir süre önce üyesi oldukları Türk-İş'e bağlı Kristal-İŞ'ten ayrılıp DİSK'e bağlı Cam Keramik-İş'e geçtiler. Patronların Cam Keramik-İş'le görüşmeyi reddetmesinin ardından eylem başlatan işçiler, mücadelelerini sürdürmekte kararlılar.

Şişecam’a bağlı Camiş Madencilik’te işçiler kötü çalışma koşullarına karşı 2014’te Kristal-İş Sendikası’na üye oldular. Fakat Kristal-İş, yetki almasına rağmen patronu toplu sözleşmeye zorlamadığı gibi, sendikalaşan işçilere de sahip çıkmadı. Onların çadır kurarak direnişe başlamalarını “yasal süreçte çözeriz” diyerek kırdı. İşçiler Kristal-İş’in bu tutumu karşısında sendika değiştirerek DİSK’e bağlı Cam Keramik-İş’e üye oldular. İşçiler, patronların yetki alan Cam Keramik-İş’i muhatap almamasına karşı eylem süreci başlattı.

Patronların, işçilerin üye olduğu Cam Keramik-İş’le görüşme talebine olumsuz yanıt vermesi üzerine işçiler, vardiya değişimlerinde eylemlere başladı. Vardiya değişiminde ıslıklar ve alkışlarla yürüyen cam işçileri, “Sözleşme yapılsın ücretler artsın” sloganı attı.

Cam Keramik-İş tarafından yapılan açıklamada ise “İşveren görüşmeden kaçındığı sürece eylemlerimiz farklı biçimlerde artarak sürecek” denildi.

İşçilerin yaptığı açıklama şöyle:

"Taleplerimiz oldukça makul taleplerdir. Ücretlerimizin iyileştirilmesini ve Şişecam’ın diğer fabrikalarındaki ücretlerle aynı seviyeye çekilmesini istiyoruz. Ama müdürlerimiz bize diyor ki; siz ne bakıyorsunuz Eskişehir’e, Yenişehir’e siz Bilecik’e bakın, Bilecik’in şartları bu. Yani Bilecikli işçiler üvey evlat mıdır? Oradakilere sendika var Bilecik olunca yok. Adalet bunun neresinde, Bileciklilerin ne suçu var? Şişecam’ın binlerce sendikalı işçisi var Bilecik’teki 90 işçi mi fazla geldi? Yaptığımız işler çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerdir. Bütün gün kanserojen tozları soluyoruz, işçinin sağlığına daha çok önem verilmesini ve daha düzenli çalışma şartları istiyoruz. Anayasal hakkımızı kullanarak seçtiğimiz sendikanın işverenimiz tarafından tanınmasını, işçilerin bu kararına saygı gösterilmesini ve tüm sorunların masada tatlıya bağlanmasını istiyoruz. Hakkımız olan sözleşmeyi yapmak ve artık huzurlu bir ortamda çalışmak istiyoruz. İsteklerimizin karşılanmaması durumunda her türlü demokratik hakkımızı kullanacağımızı, gerekirse üretimden gelen gücümüzü kullanacağımızı da buradan ilan ediyoruz. İş barışının yeniden sağlanması için işverenimizi sendikamız ve seçilen temsilcilerimizle görüşmelere başlamak için masaya çağırıyoruz. Burada en büyük desteği Bilecik halkından ve Şişecam’ın diğer fabrikalarındaki işçi kardeşlerimizden bekliyoruz."

İşçilerin vardiya değişimlerindeki eylemleri kameralara şöyle yansıdı: