VİDEO | Altı aylık iş için günlerdir kuyrukta bekliyorlar

Gaziantep'te bazı kurumlarda altı aylık geçici süreyle çalıştırılmak üzere 500 kişinin işe alınacağınıb ilan edilmesi üzerine İŞKUR binası önünde uzun kuyruklar oluştu.

Kriz adı altında on binlerce kişinin hukuksuzca işten çıkarıldığı Gaziantep'te bazı kurumlarda altı aylık geçici süreyle çalıştırılmak üzere 500 kişinin işe alınacağını duyanlar, İş Kurumu Müdürlüğüne akın etti.

Gaziantep'te belediye, kaymakamlık ve müftülük gibi kurumlarda 6 aylık süre ile açılan iş ilanı için İŞKUR binası önünde metrelerce kuyruk oluştu.

15 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında çeşitli alanlarda çalıştırılmak üzere 500 kişi alınacağını duyan binlerce işsiz, İŞKUR önünde günlerdir başvuru yapmak için sıra bekliyor.

'EN AZ 50 BİN KİŞİ İŞTEN ÇIKARILDI'

Çok sayıda organize sanayi bölgesinin bulunduğu Gaziantep'te DİSK Tekstil İşçileri Sendikası'nın verilerine göre kriz bahanesiyle konkordato ilan eden 14 işletmenin yanı sıra 40'tan fazla işletme de konkordato hazırlığında. En az 50 bin kişinin işten çıkarıldığı tahmin edilen Gaziantep'te çok sayıda işçi ücretsiz izine ayrılmaya zorlanıyor.