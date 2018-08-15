Vestel'in patronu Zorlu: Yerli çağrısı yapan Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Iphone'u protesto ederek Vestel Venüs marka telefonları işaret etmesinin ardından Vestel markasının sahibi olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, '70 milyar dolar cari açık var. Bizim cari açığı kapatmamız için üretim yapmamız lazım. Yerli çağrısı yapan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Iphone'u protesto ederek Vestel Venüs marka telefonları işaret etmesinin ardından Vestel markasının sahibi olan Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, '70 milyar dolar cari açık var. Bizim cari açığı kapatmamız için üretim yapmamız lazım. Yerli çağrısı yapan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum' dedi.

Vestel'in patronu Ahmet Nazif Zorlu, şunları söyledi:

"Ben senelerdir yerli üretime önem vermemiz gerektiğini söylüyorum. Bizim Vestel ürünümüz gururla söylüyoruz yerli. Biz her ürettiğimiz malın yüzde 80'nini ihraç ediyoruz. Biz şu an kriz yaşıyoruz diyoruz. Neden kriz var? 70 milyar dolar cari açık var. Bizim cari açığı kapatmamız için üretim yapmamız lazım. Yerli çağrısı yapan Cumhurbaşkanımıza da teşekkür ediyorum."