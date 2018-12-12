'Varlık Fonu 1 milyar lira borçlanacak'

Ziraat Bankası, BOTAŞ, BİST, PTT, Halkbank ve THY gibi pek çok kamu kurumunu bünyesinde bulunduran Türkiye Varlık Fonu'nun (TVF) 2019 başında 1 milyar lira borçlanmaya gideceği iddia edildi.

Bu sabah PTT hisselerinin devredilmesiyle gündeme gelen Türkiye Varlık Fonu (TVF) için yeni bir iddaya gündeme geldi.

Bloomberg'in konuya yakın üç farklı kişiye dayandırdığı haberine göre Türkiye Varlık Fonu 1 milyar dolar borçlanmak için arayışta.

Kaynaklara göre borçlanma 2019'ın başında yapılacak ve vadesi iki yıl olacak. Alınan borçla, fon bünyesindeki şirketlerin nakit ihtiyacı karşılanacak.

Eylül ayından yayınlanan karar ile Ziraat Bankası, BOTAŞ, BİST, PTT, Halkbank ve THY gibi birçok kamu kurumu Varlık Fonu’na devredilmişti.

Sayıştay dahil olmak üzere hiçbir denetime tabi olmayan, Ticaret Kanunu hükümlerinden muaf olan ve yönetimi özel hukuk hükümlerine göre belirlenen Varlık Fonu, ülkenin en değerli ve stratejik kamu kuruluşlarını, dış borçlar karşılığından teminat olarak kullanmak üzere kendi bünyesinde bulunduruyor.