Vakıfbank'ta patron-sendika işbirliği!

Son KHK ile Hazine'ye devredilen Vakıfbank'ta maaş sistemi değiştirildi. Brüt maaş sisteminden "performansa dayalı ücret" modeline geçen bankanın bazı emekçileri soL'a ulaşarak, yeni sistemde ücretlerin nasıl düştüğünü, performans baskısını, liyakatsizliği, mobbingi ve patron-sendika işbirliğini anlattı...

AKP hükümetinin son çıkardığı KHK ile birlikte Hazine'ye devredilerek "kamu bankası" statüsüne geçen Vakıfbank'ta yeni yılla birlikte emekçilerin hakları törpülenmeye başlandı.

Yeni yıl itibariyle ücret sisteminde kökten değişiklik yapan banka yönetimi, brüt maaş sisteminden "kök ücret" adı verilen bir ücret sistemine geçti. Yeni sistem “yeni kariyer planlama sistemi” adı altında banka çalışanlarına duyuruldu.

Ücret sisteminin değişmesiyle banka çalışanları arasında ücret farklılıkları oluşurken, soL'a ulaşan bir banka emekçisi bunun özelleştirme yanlısı genel müdür Mehmet Emin Özcan'ın göreve gelmesiyle birlikte atılan emekçi düşmanı bir adım olduğunu ifade etti.

EMEKÇİLERİN TEPKİSİNİ YUMUŞATMAK "SENDİKA" BAŞKANINA DÜŞTÜ!

Emekçilerin tepkilerini yumuşatmak ise Banka Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası (BASS) başkanına düştü. Çalışanlara attığı bir maille ücretlerdeki düşüşü inkar etse de, kazın ayağının pek de öyle olmadığı çalışanlarca ifade ediliyor.

Söz konusu değişikliği yeni yıl mesajı ile birlikte duyuran sendika yönetimi, her ne kadar aksini iddia etse de, çalışanların kayda değer bir bölümünün maaşlarında düşüş gerçekleşmiş durumda.

Bu sistemle yönetici rolleri yeniden tanımlanırken, yeni tanımlanan görev pozisyonları banka genelinde önemli belirsizliklere neden oldu.

SENDİKA BAŞKANININ YAKINLARI BANKAYA YERLEŞTİRİLDİ

Ayrıca yeni getirilen performans sistemiyle liyakatsiz uygulamaların daha da artacağı tahmin ediliyor. Zira bankada “adam kayırmanın” önemli boyutlarda olduğu söylenirken, BASS başkanının akrabalarının da bankada iyi pozisyonlarda çalıştığı, çalışanlar tarafından dile getiriliyor.

Vakıfbank çalışanları yeni sistemle ücret eşitsizliğinin, performans baskılarının, liyakatsizliğin ve mobbingin önünün açılmış olmasına tepki gösterdi. Kimi çalışanlarca bunun uzun soluklu bir özelleştirme stratejisinin parçası olduğu dile getiriliyor.

BANKADA CADI AVI

soL’a ulaşan bir Vakıfbank emekçisi, tepkilerin haberleştirilmesi üzerine bankada cadı avının başladığını ve teftiş kurulunun devreye girdiğini ifade etti.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN'A 6 MİLYON TL

Yeni ücret sistemiyle çalışanların tepkisini toplayan Vakıfbank'ın, 2017’nin son aylarında bankanın “marka yüzü” olması için Engin Altan Düzyatan’la 6 milyon TL karşılığında anlaştığı ortaya çıkmıştı.