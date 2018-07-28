Uzundere kentsel dönüşüm projesindeki iş cinayetinde ihmal ve skandallar zinciri

İzmir Karabağlar'da kentsel dönüşüm kapsamında Nuhoğlu inşaat firması tarafından yapımı sürdürülen Yenitepe İzmir adlı projenin inşaatında yaşamını yitiren 61 yaşındaki Mehmet Çelik'in ölümünün ardından ihmaller ve skandallar zinciri çıktı.

İzmir Karabağlar'da kentsel dönüşüm kapsamında Nuhoğlu inşaat firması tarafından yapımı sürdürülen Yenitepe İzmir adlı projenin inşaatında yaşamını yitiren 61 yaşındaki Mehmet Çelik'in ölümünün ardından ihmaller ve skandallar zinciri çıktı.

Evrensel'den Metehan Ud'un haberine göre 61 yaşındaki Çelik, yıllardır inşaatlarda çalışmasına rağmen sadece 2 bin 300 prim günü ödendi ve emekli olabilmek için inşaatlarda çalışmaya devam etti. Çalıştığı inşaatta ise gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadı, ambulans bir saat sonra geldi, Şimşek yerde yatarken inşaatta çalışmalar devam etti.

YILLARDIR ÇALIŞIYOR AMA PRİM GÜNÜ 2 BİN 300 CİVARINDA!

1500 konutluk Yenitepe projesinin şantiye alanında geçen hafta yaşanan iş cinayetini ardından işçiler yaşanan süreci anlattılar.

61 yaşında olan Çelik, inşaatların hemen yanı başındaki gecekondularda ailesi ile yaşıyordu. Yıllardır inşaatlarda çalışmasına rağmen sadece 2 bin 300 civarında prim günü olan Çelik, yaşı geçmiş olmasına rağmen emekli olabilmek için günlerinin dolmasını bekliyordu.

İşçilerin verdiği bilgilere göre, daha önce de çalıştığı işyerlerinde iş kazası geçiren, bacaklarından yaralanan Çelik, bu şantiyede de iş yoğunluğundan kaynaklı ufak çaplı kazalar geçirmiş, merdivenlerden düşmüş. İlerleyen yaşı ve sağlık problemleri dolayısıyla şeflerinden çalışma alanının değiştirilmesini isteyen Çelik’in bu isteği de kabul edilmemiş. Çelik’ten istenilen yerde çalışmaması durumunda işten çıkarılmakla tehdit edilmiş. İşçiler, Çelik’in, hemen hemen her gün paydos sonunda “Bugün de ölmedik” dediğini söylüyor.

‘CENAZE YERDEYKEN İNŞAATTA ÇALIŞMA SÜRÜYORDU’

İş cinayetinin gerçekleştiği binada yukarı katlardan parça düşmesine karşı önlemlerin alınmamış olduğunu da ifade eden işçiler, “Vincin binaya çarpmasıyla gaz betonlar aşağıya düşmüş. Kaza anında ambulans neredeyse bir saat sonra geldi. Şantiyede bir taraftan çalışma sürüyordu. Mehmet yerde yatarken, şefler beş on metre ilerisinde iş makinelerine kazı yaptırmayı sürdürdü, çalışmalar hiçbir şekilde durdurulmadı. Çelik ilk müdahale ile hayata döndürüldü, sonradan yolda tekrar yaşamını yitirdiğini öğrendik. Ambulans daha kısa sürede gelmiş olsa belki ölmemiş olacaktı ya da içeride bu tür sorunlar için ambulans bekletilse” dediler.

'ŞEFLER 'ALLAH'IN TAKDİRİ' DİYOR AMA BU BİZE İNANDIRICI GELMİYOR'

Şeflerin emniyetteki ilk ifadesinde "Baret takmıyor" sözlerinin de gerçek olmadığını dile getiren işçiler, “Mehmet eve gidene kadar baretini çıkarmıyordu. Düşen parçalar da baretin önleyebileceğinden büyüktü. Bizler işten çıkarılmayı da göze alarak mahkemede Mehmet lehine ifade vereceğiz. Ona saygımız çok. Sevdiğimiz bir abimiz idi. Bize evinden su ve ekmek getirirdi. Şefler ‘Allah’ın takdiri’ diyor ama bu bize inandırıcı gelmiyor. Önlem alınmadığı için öldü” dedi.

ŞANTİYE YÖNETİMİ TEHDİT EDİYOR

İşçilerin yaşamlarını tehdit eden şantiye, çevredeki yaşamları da tehdit ediyor. Gaziemir Aktepe Mahallesi’nin sınırında bulunan kule vinçlerden birinin halatlarının ucundaki metal parça kontrolsüz hareket etmekten dolayı bir binanın çatısına zarar verdi. Bina sahibi şikayetçi olacağını söyledi. Endişeli olan mahalle halkı daha büyük problemler yaşamaktan korkuyor. İnşaatın şantiyesinde geçen ocak ayında açılan bir çukurda 5 ve 7 yaşlarındaki iki kardeş yaşamını yitirmişti.