Uzundere kentsel dönüşüm projesindeki iş cinayeti için uzman raporu: Önlem alınmamış

İzmir Karabağlar'da Nuhoğlu firması tarafından kentsel dönüşüm kapsamında yapımı sürdürülen Yenitepe İzmir adlı projenin inşaatında 61 yaşındaki Mehmet Çelik'in başına beton düşmesi sonucu hayatını kaybetmesi üzerine, İnşaat Mühendisleri Odası İzmir şubesi İSİG komisyonu bölgede incelemede bulundu. Raporda, 'Denetimsizlik, teknik ve idari tedbirlerin alınmaması, iş güvenliğinin zaman kaybı olarak görülmesi gibi nedenlerden dolayı göz göre göre bir emekçinin ölümüne neden olunmuştur' denildi.

İnşaat Mühendisleri Odası İzmir şubesi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği komisyonu, İzmir Karabağlar Uzundere'de kentsel dönüşüm kapsamında Nuhoğlu firması tarafından inşa edilen toplu konut şantiyesinde 18 Temmuz Çarşamba günü 61 yaşındaki işçi Mehmet Çelik'in başına beton düşerek ölümü üzerine sahada incelemelerde bulundu.

İnceleme sonucunda elde edilen bulgular İnşaat Mühendisleri Odası'nın resmi internet sitesinde paylaşıldı.

Paylaşılan raporda, "Yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliğine belirtilen hususlara yeterince dikkat edilmediği, yukarıdan düşme ihtimali olan malzemeleri tutmak için gerekli olan güvenlik ağlarının bulunmadığı, bina girişinde yüksekten düşebilecek malzemelerin işçilerin başına düşmesine engelleyici kapalı geçit bulunmadığı, atık malzemelerin binadan tahliyesi için moloz kaydırağının bulunmadığı görülmüştür" denildi.

İş cinayetinin nedenlerinin de sayıldığı raporda şu ifadelere yer verildi:

"Yüksekten malzeme düşmesine karşı teknik önlemlerin alınmamasının yanı sıra plansız ve programsız şantiye yönetimi, yoğun iş baskısı, taşeronlaşma, ucuz ve niteliksiz personel çalıştırma, aşırı kar hırsı, örgütsüz işçiler, denetimsizlik, teknik ve idari tedbirlerin alınmaması, iş güvenliğinin zaman kaybı olarak görülmesi gibi nedenlerden dolayı göz göre göre bir emekçinin ölümüne neden olunmuştur. İşçilerin uyarılarına rağmen, altlı üstlü çalışmalara müsaade edilmiş, alt işverenler (taşeronlar) arasında koordinasyon sağlanamamış, herhangi bir tedbir alınmamıştır."

Oda İzmir şubesinin önerileri şöyle sıralandı:

"İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre geçen yılı en az 2006 işçi ve emekçi kardeşimizi iş kazaları ile kaybettik. Hem işverenlerin, hem de çalışanların iş güvenliği kültürünün arttırılması konusu bir ülke politikası haline getirilmedikçe iş kazalarında Avrupa birinciliğini elden bırakmayacağımız kesindir. İş kazaları önlenebilir. İşçi sağlığı ve iş güvenliğinde evrensel kriterler hayata geçirilmedikçe, çalışma hayatının denetimleri arttırılmadıkça, meslek odalarının önerileri dikkate alınmadıkça maalesef iş cinayetlerinin sayısı katlanarak artmaya devam edecektir."