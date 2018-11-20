'Uyumlu işveren'e prim borcu kolaylığı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '100 günlük eylem planı kapsamında işverenlerin yanında olduklarını' belirterek, SGK tarafından yaşama geçirilen yeni bir uygulamayı duyurdu. Zor durumdaki patronlar prim borçlarını 60 aya kadar taksitlendirebilecek. 500 bin TL'ye kadar olan borçlarda teminat da aranmayacak.

100 günlük eylem planının patronlara kolaylık sağlayan maddeleri birer birer yaşama geçiriliyor.

Bu kapsamda yeni bir açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. "İşverenlere kolaylık sağlamaya ve yanlarında olmaya devam ettiklerini" belirten Bakan Selçuk, bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından "uyumlu işveren" düzenlemesinin hayata geçirildiğini, böylece işverenlerin 12 ayı geçmeyen borçlarını uygun koşullarda taksitlendirerek yapılandırabileceklerini duyurdu.

Bakan Selçuk "uyumlu işverenlerin" tespitinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından şu şekilde yapılacağını açıkladı: “Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle yıllık gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olanlardan; başvuru tarihi itibarıyla en az üç yıldır prim ödeme yükümlüsü olmak, başvuru tarihinden geriye doğru üç yıla ait aylık prim ve hizmet belgelerini veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerini süresinde vermiş ancak borç ödemede hüsnüniyet sahibi olmak, buna rağmen son bir yıl içerisinde borçlarını ödeyememiş olmak.”

Selçuk, “Uyumlu işverenlerimiz aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecek, 60 aya kadar taksitlendirme yapılabilecek” dedi.

Önce uyumlu prim borçlularının tespit edileceğini sonrasında ise “çok zor durum” halinin inceleneceğini belirten Selçuk, “Bu kapsamda işverenler aylık taksitler halinde prim borçlarını ödeyebilecekler” açıklamasında bulundu.

“500.000 TL’ye kadar olan borçlarda teminat aranmayacak” diyen Selçuk, uyumlu işverenlere getirilen kolaylıkları da şöyle sıraladı: