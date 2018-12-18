Ürosan kimya fabrikasında grev: İşçiler direnişte

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde faaliyet gösteren Ürosan kimya fabrikasında Petrol İş Sendikası ile patronlar arasında toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamayınca işçiler bu sabah greve başladılar.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki Ürosan kimya fabrikasında grev başladı.

Petrol İş Sendikası'nın yetkili olduğu fabrikada patronlar ile işçiler arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri dün geceye kadar sürdü. Görüşmelerde uzlaşma sağlanamayınca, bu sabah grev başladı.

İşçiler, ekonomik kriz karşısında maaşlarının erdiğini belirterek, patronların sunduğu enflasyon oranının altındaki zam önerisini kabul etmediler. İşçiler adına açıklama yapan sendika işyeri temsilcisi Özer Güller, "2017 yılından itibaren işler düştü gerekçesiyle küçülme devam ediyordu. Mart ayında işler açıldı ama işveren küçülme kararına devam etti. 60 kişiydik, 34 sendikalı kaldık. İmzalayacağımız toplu sözleşme iki yıllık. 490 TL brüt zam öneriyor işveren. Vergi dilimine giriyoruz ve asgari ücretin altına düşüyoruz. Açlık sınırının altında yaşıyoruz. Grevimiz, istediğimiz ücret verilene kadar devam edecek" dedi.

PATRONLARIN ENSESİNDEYİZ AĞI'NDAN İŞÇİLERE DESTEK

Patronların Ensesindeyiz Dayanışma Ağı da, sabah saatlerinde fabrika önüne gelerek greve başlayan işçilere desteklerini belirttiler.

İşçiler, grev pankartlarını asarak fabrika önünde beklemeye geçti.

MAYIS'TA DA İŞÇİLER EYLEMDEYDİ

Ürosan kimya fabrikasında geçen Mayıs ayında da, "daralma" bahanesiyle işten çıkarmalar yaşanmış, işyerindeki işçi kıyımına karşı eylemler düzenlenmiş, Bu Düzen Değişmeli Platformu'nun milletvekili adayı Turan Arslan, işçilere destek ziyaretinde bulunmuştu.