Ünlü beyaz eşya tekeli Türkiye'den çekiliyor

Türkiye'de Indesit ve Hotpoint markalarıyla tanınan ABD'li beyaz eşya tekeli Whirlpool Corporation, Türkiye'den çekilme kararı aldı.

ABD'li beyaz eşya tekeli Whirpool, Türkiye pazarındaki satışlarını sonlandırma kararı aldı.

Whirlpool Corporation’dan Reuters’a yapılan açıklamada şirketin “mevcut ticari faaliyeti üzerine yeniden odaklanmak ve doğru ölçekte tekrar konumlandırmak üzere” Türkiye yerel satış operasyonundan çıkma kararı aldığı belirtildi.

Türkiye'de Hotpoint ve Indesit markaları ile faaliyet gösteren Whirlpool'un Manisa OSB'deki tesisinde ihracat odaklı üretime devam edeceği de belirtildi.

Açıklamada, “Süreç tamamlanana kadar, Whirlpool olarak iş akışını mevcut haliyle sürdürülmesi ve geçiş döneminde sürekliliği sağlayacağımız konusunda güvence veriyoruz” denildi.

TÜRKİYE'DE 398 SATIŞ NOKTASI VAR

Whirlpool Corporation’un Manisa’da soğutucu ve çamaşır makinesi üretim tesisi bulunuyor. Şirketin Türkiye’de kendisine ait üç mağaza, 83 yetkili bayi/mağazası ve yetkili bayi olmayan mağazaların içinde yer alan 398 satış noktası bulunuyor.