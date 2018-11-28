Ulusoy Elektrik satılıyor

ABD'li enerji yönetim şirketi Eaton Corp, Ulusoy Elektrik'i satın alıyor.

ABD'li enerji yönetim şirketi Eaton Corp, Ulusoy Elektrik'in ana ortaklarına ait tüm hisselerini satın almak için yaptığı görüşmede son aşamaya gelirken, işlem büyüklüğünün 300 milyon dolar olması bekleniyor.

Konuya yakın iki kaynağın Reuters’a verdiği bilgiye göre, hisse devir anlaşmasının önümüzdeki günlerde imzalanması bekleniyor.

Bir kaynak “Eaton Ulusoy Elektrik’in ana hissedarlarına ait tüm hisseleri alıyor. İşlem büyüklüğünün 300 milyon dolar civarında olması bekleniyor” dedi.

Bir başka kaynak da görüşmelerin 4-5 aydır sürdüğünü belirterek final anlaşmanın yakında imzalanacağını kaydetti.