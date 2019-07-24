Uğur Okulları Narlıdere kampüsünde öğretmenler haklarını arıyor

Uğur Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü’nde çalışan 13 öğretmenin sigorta ve ödeneklerinin aylarca yatırılmadığı iddia edildi. PE Ağı’na ihbarda bulunan öğretmenler patronun okulu kendi adına geçirmesi sonrası uğradıkları mağduriyeti anlattı.

Uğur Okulları İzmir Narlıdere Kampüsü'nde çalışan eğitim emekçileri hak gaspı ve mağduriyet yaşadıklarını belirterek Patronların Ensesindeyiz Ağı’nın ihbar hattına başvurdular.

Eğitim emekçilerinin iddiasına göre, Uğur Okulları Narlıdere Kampüsü patronu sene başında (Eylül 2018) İkinci Öğretmen olarak anlaştığı öğretmenleri anlaşmaya uymayarak Stajyer Öğretmen olarak çalıştırmaya başladı.

Ayrıca öğretmenler, patronun okulu franchising olarak merkezden 1 Şubat 2019 tarihi itibariyle kendi adına geçirmesini gerekçe göstererek, okul başlangıcı itibariyle 1 Şubat’a kadar 13 öğretmenin sigorta ve ödeneklerini yatırmayıp mağdur olmalarına neden olduğunu ileri sürdüler.

1 Şubat’tan itibaren İşkur üzerinden 3 ay boyunca sadece sağlık sigortasından faydalandıklarını dile getiren eğitim emekçileri, haklarını talep ettiklerindeyse bugüne kadar gerçekleşmemiş vaatlerle oyalandıklarını söylediler.