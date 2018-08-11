Üçüncü havalimanında göçük uyarısı: Projeyi durdurun ve iptal edin

İstanbul'daki üçüncü havalimanında oluşan ve örtbas edilmeye çalışılan devasa çukura ilişkin İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, 'Üçüncü Havalimanı Projesi’ni durdurun ve iptal edin. Proje sahasını bağımsız uzmanlar ve bilim insanlarının denetimine açın' denildi.

İstanbul'daki üçüncü havalimanında oluşan ve örtbas edilmeye çalışılan devasa çukura ilişkin İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması'ndan bir açıklama geldi.

"İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması’ndan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Yüklenici Firma ve Tüm İlgililere Çağrımızdır" başlığıyla yayımlanan açıklamada çeşitli uyarılarda bulunuldu.

Açıklamada, "Üçüncü Havalimanı Projesi’ni durdurun ve iptal edin. Proje sahasını bağımsız uzmanlar ve bilim insanlarının denetimine açın" denildi.

İŞTE O AÇIKLAMA

İstanbul Kent Savunması ve Kuzey Ormanları Savunması'ndan yapılan ortak açıklamanın tamamı şöyle:

Üçüncü Havalimanı Projesi’ni durdurun ve iptal edin!