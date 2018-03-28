Üçüncü havalimanında iş cinayeti: Moloz altındaki işçi üç gün sonra fark edildi!

İnşaat İş Sendikası yöneticilerinden Yunus Özgür, üçüncü havalimanı inşaatında molozların altında kalan bir işçinin üç gün sonra fark edildiğini söyledi.

Sıklıkla işçi ölümleriyle gündeme gelen üçüncü havalimanı yine bir iş cinayeti haberi ile gündeme geldi. İnşaat İş Sendikası yöneticilerinden Yunus Özgür, bir işçinin molozlar altında kalarak yaşamını yitirdiğini ve bu işçinin üç gün boyunca fark edilmediğini aktardı. Üçüncü havalimanı inşaatında çok sayıda çocuk işçinin de çalıştığını belirten Özgür, ölümlerin önüne geçmek için ise inşaatın bulunduğu bölgeye yeni bir şube açacaklarını söyledi.

"İŞÇİ ÖLÜMLERİ GİZLENİYOR"

Haber platformu #Özgürüz'den Fırat Yeşilçınar'ın haberine göre üç gün önce üçüncü havalimanı inşaatına gittiklerini söyleyen sendika yöneticisi Yunus Özgür, şunları anlattı:

“Orada bulunan bir üyemiz ile bir görüşme gerçekleştirdik. Üyemiz bir yıldır orada çalışıyor. Üyemiz bize olayın bir yıl önce meydana geldiğini iletti. 'Hop hopçu' diye bilinen bir işçi, (Kamyonların döküm alanında onlara yardımcı olan bir kişi) kamyonun döktüğü toprağın altında kalıyor. Kendisinden üç gün boyunca haber alınamıyor. İşçinin eşi olayın ikinci günü havalimanı yönetimini arıyor ve eşinden haber alamadığını aktarıyor. Yönetim ile konuştuktan sonra havalimanına geliyor. Yani oraya başvuruyor. Sonra işçinin son bulunduğu yere gidip orada kazı yapıyorlar. Ve işçinin molozların altında kaldığı ortaya çıkıyor. İşçi arkadaşımız, bize yönetimin haberinin olmadığını söyledi fakat biz buna inanmıyoruz. Bu işçinin koğuş arkadaşları yok mu? Ya da firma görevlileri üç gün boyunca haber alamadıkları bir işçiyi merak etmez mi? Bir işçi beş dakika geç gelince maaşlarını kesebiliyorlar ama... Olay hiçbir şekilde duyulmadı. Zaten orada yaşanan ölümler bir şekilde gizleniyor zaten. Orada olan işçilerden bile bu saklanıyor.”

ŞANTİYE YETKİLİSİ: BİR BUÇUK YIL ÖNCE 68 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yunus Özgür, havalimanı inşaatında yetkili olan biri ile yaptığı görüşmeyi ise şu sözlerle anlattı:

“Havalimanında bulunan ve İGA’ya bağlı bir taşeron firmada çalışan bir proje şefi ile görüştük. Görüştüğümüzde bize iki yıldan bu yana havalimanında çalıştığını söyledi. Kendisine yaşanan iş cinayetlerini sorduk. O da bize iki yıldan bu yana havalimanı şantiyesinde çalıştığını söyledi. Biz ona basında çıkan ‘400 işçi rakamına inanıyor musunuz’ diye sorduk. O da bize bir buçuk yıl önce havalimanında iş güvenliği şefi olarak çalışan bir arkadaşı ile yaptığı görüşmeyi anlattı. Arkadaşı ona 68 kişinin yaşamını yitirdiğini söylemiş. Yani bu bir buçuk yıl önceki olay bu. Yani bakanlığın yaptığı açıklamadan bile kat be kat fazla.”

"ÇOCUK İŞÇİ ÇALIŞTIRILIYOR"

Çocuk işçiler ile ilgili de Yunus Özgür, şu iddiayı ortaya attı:

“Havalimanı inşaatında çalışan çok sayıda çocuk işçi var. Sendikamız yöneticisi olan bir arkadaşımızın yeğenleri orada çalışıyor. Biri 16 diğeri ise 17 yaşında.”