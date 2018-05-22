Üçüncü havalimanı şantiyesinde yine iş cinayeti

İstanbul'da yapımı devam eden ve iş cinayetleriyle gündeme gelen üçüncü havalimanı şantiyesinde dün yine bir iş cinayeti yaşandı. Şantiyenin liman kısmında bir taşeron işçisinin ölümü sonrasında iş güvenliği uzmanının gözaltına alındığı öğrenildi.