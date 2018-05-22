Üçüncü havalimanı şantiyesinde yine iş cinayeti

İstanbul'da yapımı devam eden ve iş cinayetleriyle gündeme gelen üçüncü havalimanı şantiyesinde dün yine bir iş cinayeti yaşandı. Şantiyenin liman kısmında bir taşeron işçisinin ölümü sonrasında iş güvenliği uzmanının gözaltına alındığı öğrenildi.
Salı, 22 Mayıs 2018 09:58

İstanbul'da yapımı süren üçüncü havalimanı can almaya devam ediyor. Bugüne dek çok sayıda iş cinayetiyle gündeme gelen üçüncü havalimanı şantiyesi, dün yine bir iş cinayetine sahne oldu. 

Dün öğle saatlerinde, şantiyenin kuzeyinde deniz tarafındaki limanında meydana gelen iş cinayetinde, adı henüz öğrenilemeyen bir işçi yaşamını yitirdi. 

Ölen işçinin taşeron işçisi olduğu belirtilirken, bölgeden sorumlu iş güvenliği uzmanının gözaltına alındığı öğrenildi. Taşeron işçisinin şantiye şefi ve işveren vekilinin de gözaltında olabileceği tahmin ediliyor. 