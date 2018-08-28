'Üçüncü havalimanı patronlarına verilen taahhütler, İzmir'e doğrudan uçuşları engelliyor'

İstanbul'daki yeni havalimanını 25 yıl boyunca işletecek olan İGA konsorsiyumuna (Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu) verilen taahhütlerin, İzmir'e doğrudan uçuşları engellediği ortaya çıktı. İGA'nın patronlarına verilen taahhütler nedeniyle, THY'nin İzmir'e direkt uçuş koymadığı öne sürüldü.

İstanbul'daki yeni havalimanını 25 yıl boyunca işletecek olan İGA konsorsiyumuna (Cengiz-MAPA-Limak-Kolin-Kalyon Ortak Girişim Grubu) verilen taahhütlerin, İzmir'e doğrudan uçuşları engellediği ortaya çıktı. İGA'nın patronlarına verilen taahhütler nedeniyle, THY'nin İzmir'e direkt uçuş koymadığı öne sürüldü.

egehaber.com'un haberine göre TÜROFED Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, şunları söyledi:

"THY, Sabiha Gökçen ve Atatürk havalimanlarını hub ilan ederek İstanbul'u, bağlantılı uzun uçuşlarda stopover (mola) uygulamasıyla konaklama sektörünü destekliyor. Ama İzmir hâlâ üvey evlat muamelesi görüyor. THY'nin doğrudan uçuşlar için İzmir'i mutlaka gündemine alması gerektiğini söylüyoruz. İstanbul'da yapılan üçüncü havalimanına verilmiş taahhütler, İzmir'e doğrudan uçuş konulmasını engelliyor. Sormak isteriz, İstanbul'un bedelini İzmir mi ödüyor?"

İzmir'in önemli bir turizm kenti olduğunun altını çizen İşler, "İzmir hak ettiği turisti, turizmden hak ettiği payı alamıyor" dedi. Turizm çeşitliliği açısından önemli potansiyele sahip İzmir'in yeterince tanınmadığını tanıtılmadığını savunan İşler ayrıca "İzmir'in tanıtımı için tanıtım ataklarına geçmesi lazım. Daha fazla tanıtım daha fazla turist demektir. Evet, bir takım çalışmalar yapılıyor ama bunlar yeterli değil" ifadelerini kullandı.

İzmir'in stratejik planlamayla daha çok tanıtılması gerektiğini vurgulayan İşler, diğer önemli hava yollarının da İzmir'e daha fazla doğrudan uçuş koyması gerektiğini sözlerine ekledi.