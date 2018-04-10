Üçüncü havalimanı metro inşaatında iş cinayeti!

Üçüncü havalimanına ulaşacak metro inşaatının İhsaniye istasyonunda meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.
İSİG'in duyurduğu habere göre iş cinayeti dün 08.35'te meydana geldi. İhsaniye metro istasyonu inşaatında yukarıdan malzeme indirilirken, sapanın borulara teması sonucu bant ruloları sepeti dağıldı. İşçi Serdar Kibar yaşamını yitirdi. Bir formenin üç yerinde kırık olduğu, bir işçininse yaralandığı bildirildi.
3. Havalimanı Metrosu İhsaniye İstasyonu inşaatında #İşCinayeti
08.35'de yukarıdan malzeme indirilirken sapanın borulara teması sonucu bant ruloları sepeti dağıldı. İşçi Serdar Kibar yaşamını yitirdi, formen arkadaşımızın 3 yerinde kırık var, bir işçi arkadaşımız da hafif yaralı pic.twitter.com/FhvMYPFwht
— İSİG Meclisi (@guvenlicalisma) 9 Nisan 2018