Üçüncü havalimanı metro inşaatında iş cinayeti!

Üçüncü havalimanına ulaşacak metro inşaatının İhsaniye istasyonunda meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

Üçüncü havalimanına ulaşacak metro inşaatının İhsaniye istasyonunda meydana gelen iş cinayetinde bir işçi yaşamını yitirdi.

İSİG'in duyurduğu habere göre iş cinayeti dün 08.35'te meydana geldi. İhsaniye metro istasyonu inşaatında yukarıdan malzeme indirilirken, sapanın borulara teması sonucu bant ruloları sepeti dağıldı. İşçi Serdar Kibar yaşamını yitirdi. Bir formenin üç yerinde kırık olduğu, bir işçininse yaralandığı bildirildi.