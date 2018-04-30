Ücretleri ödenmeyen işçiler kule vinçleri işgal etti

İstanbul’un lüks projelerinden İnistanbul Topkapı projesinde taşeron firma Nova firması tarafından ücretleri ödenmeyen işçiler, kule vinçleri işgal ederek eyleme geçti.

İş GYO ve NEF ortaklığıyla yapımı sürmekte olan İnistanbul Topkapı projesinde üç aydır ücretleri ödenmeyen kalıp ve demir işinde çalışan çok sayıda inşaat işçisi, kule vinçlere çıkarak eyleme geçti.

İnşaat İş Sendikası'nın internet sitesinden duyurduğu habere göre İstanbul’un lüks projelerinden İnistanbul Topkapı projesinde taşeron firma Nova tarafından ücretleri gasp edilen çok sayıda işçi, kule vinçleri işgal ederek eyleme geçti. Polis ve itfaiye ekiplerinin de gelerek önlem aldığı şantiyede, İnşaat İş Sendikası temsilcileri de NEF yetkilileriyle bir görüşme gerçekleştirerek işçilerin gasp edilen ücretlerinin derhal ödenmesini istedi.

İnşaat-İş Sendikası temsilcileri, NEF ile bir görüşme yaparak bir an önce işçilerin gasp edilen ücretlerinin ödenmesini isteyerek temsilcilerini şantiyeye gönderdiğini belirtti.

Şantiyeye giden sendika temsilcileri, eyleme geçen işçilerle bir toplantı gerçekleştirdi. 100’e yakın işçinin iş durdurduğu, 13 işçinin de üç ayrı kule vincine çıkarak işgal gerçekleştirdiği öğrenildi.

Taşeron firma Nova yetkililerinin, "ödemeleri çek ve senetle yapacağız" önerisi işçiler tarafından kabul edilmedi.

Polis, eyleme devam edildiği takdirde işçileri zorla şantiyeden çıkaracağı tehdidinde bulundu.