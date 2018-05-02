Üç yıl önce özelleştirilen Soma Termik Santrali'nde iş cinayeti

Manisa'daki Soma Termik Santrali'nde çalışan bir temizlik işçisi asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi. Termik santral, üç yıl önce Torku Şeker'in de sahibi olan AKP milletvekili Recep Konuk tarafından satın alınmıştı.

Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan ve AKP Karaman milletvekili Recep Konuk'un patronu olduğu Soma Termik Santrali'nde bir iş cinayeti yaşandı.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'nin duyurduğu habere göre santralde Efor adlı taşeron firmasına bağlı olarak çalışan taşeron işçisi Cengiz Topan adlı bir işçi, kırmızı etiketli asansörün kapısının aniden açılmasıyla 40 metrelik asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Tes-İş sendikasından edinilen bilgiye göre iş cinayeti şöyle meydana geldi: Taşeron işçisi Cengiz Topan, asansörü çağırdı, asansörün geldiğini düşünerek kapıyı açan ve içeri girmek üzere hamle yapan Topan boşluğa düştü. Burada güvenlik önlemi konusunda zafiyet olduğu tahmin ediliyor.

Sendikadan verilen bilgiye göre özelleştirme sonrası bir çok deneyimli işçi emekliye ayrıldı. Santralde bir çok irili ufaklı iş kazası yaşandığı da biliniyor.

2015'TE ÖZELLEŞTİRİLMİŞTİ

Elektrik Üretim A.Ş.'ye ait olan Soma Termik Santrali, 13 Ocak 2015 tarihinde Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından ihaleye açılmış ve AKP Karaman milletvekili Recep Konuk'un patronu olduğu Konya Şeker Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Torku Şeker) tarafından 685,5 milyon dolara satın alınmıştı.