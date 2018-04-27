Üç şeker fabrikası daha satıldı: Burdur, Elbistan, Afyon

AKP'nin özelleştirme kapsamına aldığı şeker fabrikalarından üçü daha dün patronlara satıldı. Dün gerçekleştirilen ihalelerde Burdur Şeker Fabrikası 487 milyon liraya Erser Grup'a, Elbistan Şeker Fabrikası 297 milyon liraya Mutlucan AŞ'ye, Afyon Şeker Fabrikası da 725 milyon liraya Doğuş Yiyecek İçecek AŞ'ye satıldı.

AKP'nin özelleştirme kapsamına aldığı şeker fabrikaları birer birer patronlara satılmaya devam ediliyor. Dün üç şeker fabrikası daha üç farklı sermaye grubuna satıldı.

Dün ilk olarak Afyon Şeker Fabrikası için ihaleye çıkıldı. İhalede öncelikle kapalı zarflarda elemesiz teklifler alındı. Üç elemeli tur sonrasında gerçekleştirilen açık artırmada başlangıç tutarı 701 milyon 100 bin lira, artırım aralığı da 1 milyon lira olarak belirlendi. Açık artırma sonunda en yüksek teklifi, 725 milyon lirayla Doğuş Çay'ın patronu olan Doğuş Yiyecek ve İçecek Üretim Sanayi Ticaret AŞ verdi. Bu rakam şu ana kadarki ihalelerin tümünde verilen en yüksek rakam olarak kaydedilirken, Doğuş Gıda'nın da kazandığı üçüncü ihale oldu. Doğuş Gıda, bu ihaleden önce Yozgat Şeker Fabrikası ihalesini 275 milyon lira bedelle, Niğde-Bor Şeker Fabrikası ihalesini de 336 milyon lira bedelle kazanmıştı.

BURDUR ŞEKER FABRİKASI

Dün gerçekleştirilen ikinci ihale Burdur Şeker Fabrikası için yapıldı. Açık artırma sonunda en yüksek teklifi 487 milyon lira ile Erser Grup Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ-Sterk Plast Ltd. Ortak Girişim Grubu verdi.

ELBİSTAN ŞEKER FABRİKASI

Türkşeker'e ait Elbistan Şeker Fabrikasının özelleştirilmesi ihalesinde ise en yüksek teklifi 297 milyon lirayla Mutlucan Tuz Madencilik İnşaat Turizm Otomotiv Petrol Nakliye Sanayi ve Ticaret AŞ verdi.

SATIŞI GERÇEKLEŞEN ŞEKER FABRİKALARI

Şu ana kadar ihale edilen fabrika, değerleri ve kazananlar şu şekilde: