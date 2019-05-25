Tuzla'da Kuzey Star Tersanesi'nde iş cinayeti

Tuzla Kuzey Star Tersanesi'nde bu akşam saatlerinde boyadan zehirlenen iki işçiden biri yaşamını yitirdi. İşçilere ilk müdahaleyi yapacak sağlık personelinin bulunmadığı tersaneye ambulansın da geç geldiği belirtiliyor.

Tuzla'da bulunan Kuzey Star Tersanesi'nde bu akşam saat 18.00 sularında yeni boya yapılmış tanka girdikten sonra zehirlenen iki işçiden biri yaşamını yitirdi, diğer işçi hastanede tedavi altına alındı.

Tersanede bağlı bulunan Sparta isimli gemide, edinilen bilgiye göre yeni boya yapılmış tanka giren iki işçi zehirlendi.

Tersanede işçilere ilk müdahaleyi yapacak doktor ya da sağlık personelinin olmadığı belirtilirken, olay yerine ambulansın da yarım saat sonra geldiği ifade edildi.

Son olarak Nisan ayında yaşanan havuz kazasıyla gündeme gelen Kuzey Star Tersanesi, diğer bütün tersaneler gibi işçilerin can güvenliğinin hiçe sayıldığı işletmelerden sadece biri.

