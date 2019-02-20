TÜSİAD'ın yeni başkanı Simone Kaslowski kimdir?

TÜSİAD'ın başkanlığına Organik Kimya'nın CEO'luğunu yürüten Simone Kaslowski seçildi.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği'nin (TÜSİAD) Erol Bilecik'ten sonraki yeni başkanı belli oldu.

2017’den beri TÜSİAD Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Simone Kaslowski, derneğin yeni başkanı olarak seçildi.

Yeni TÜSİAD Başkanı Kaslowski, Organik Kimya'nın CEO'luk görevini yürütüyor.

SİMONE KASLOWSKİ KİMDİR?

Simone Kaslowski, 1963 yılında İtalya'nın Torine kentinde dünyaya geldi.

İlk ve orta öğrenimini İstanbul’da tamamlayan Simone Kaslowski ABD’de Clark Worcester Üniversitesi’nden 1984 yılında mezun olduktan sonra, 1985 yılında aile şirketi olan Organik Kimya İstanbul’da satış bölümünde göreve başladı.

Kaslowski 1993 yılında Organik Kimya’nın satış bölümü yöneticisi oldu. 1995 yılında Organik Kimya'nın CEO’su oldu. 80’den fazla ülkede faaliyet gösteren Organik Kimya, İstanbul’da Kemerburgaz ve Tuzla’da, yurt dışında ise Hollanda’nın Roterdam ve İsviçre’nin Lugano kentlerindeki üretim yapıyor.

2013 yılından bu yana TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi olan Kaslowski, bu süre içinde önce AB İşleri Komisyonu Başkanlığı, ardından da Küresel İlişkiler ve AB Yuvarlak Masası Başkanlığı görevlerini yürüttü. Kaslowski, TÜSİAD Yönetim Kurulu'ndaki görevi kapsamında başta AB ve ABD ile ilişkilerle ilgileniyordu.