TÜSİAD ve TOBB'dan ortak açıklama: Hükümete destek olmaya azimle kararlıyız

TÜSİAD ve TOBB, yayımladıkları ortak açıklamada ile ekonomide yaşanan sorunların ‘millet ile dayanışma’ içerisinde aşılacağını vurguladılar. Açıklamada atılması gerekli denilerek sıralanan beş adım içinde yer alan sıkı para politikası ve tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikası, sermaye örgütlerinin ‘millet ile dayanışma’ anlayışının emekçiler için ücretlerin baskılanması, temel kamu harcamalarının azaltılması anlamına geldiğini ortaya koyarken pek çok sermaye grubunun krize yönelik ilk çare olarak üretim azaltmaya, üretim aralarına, işçi çıkarmalara, ücretsiz izinlere başvurduğu görülüyor.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ekonomik duruma ilişkin ortak bir açıklama yayımladı. Açıklamada hükümete “azimle destek olma” kararlılığı vurgulanırken “Karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız” dendi.

TÜSİAD-TOBB ortak açıklamasında, “Hükümetin açıkladığı ekonomik programın hedefleri ve alınmakta olan önlemlerin başarısı için iş dünyası azimle destek olmaya kararlıdır. Son dönemde karşılaştığımız finansal zorlukları milletimizle dayanışma içinde aşacağız. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır ve bu süreçte reel sektörümüzün üretim ve istihdam kapasitesinin korunması son derece büyük önem arz etmektedir" ifadeleri yer aldı.

"Ülkemiz ekonomisinde gerek küresel gelişmeler, gerekse iç dinamiklerimiz nedeniyle hassas bir dönem içerisindeyiz" denilen açıklama şöyle devam etti:

"Bu durumun reel ekonomi üzerinde kalıcı bir etkiye neden olmaması için gerekli tedbirlerin gecikmeden alınması ve şu adımların atılması gerektiğine inanıyoruz:

- Merkez Bankası’nın dün sabah likidite yönetimi için attığı olumlu adımların yanısıra, kurun istikrara kavuşması için daha sıkı bir para politikasına geçilmesi,

- Sıkı para politikasını destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının en kısa sürede açıklanması,

- Enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi için güven verici somut bir yol haritasının bir an önce hazırlanması,

- En önemli ekonomik partnerimiz olan Avrupa Birliği ile ilişkilerin yeniden olumlu çerçeveye kavuşturulması,

- ABD ve Türkiye’nin mevcut sorunların stratejik ortaklık çerçevesinde diplomasi yoluyla ve ivedilikle çözülmesi için çaba göstermeye devam etmesi.”

SERMAYE ÖRGÜTLERİ 'MİLLET İLE DAYANIŞMA'DAN NE ANLIYOR?

Açıklamada yer verilen sıkı para politikası, tasarruf tedbirlerine dayalı maliye politikası gibi öneriler, krizin emekçilere fatura edilmesine işaret ediyor. Bir yandan yüksek kura eşlik eden yüksek faizlerle ücretler baskılanacak, diğer yandan eğitim, sağlık başta olmak üzere kamu harcamaları azaltılacak. Özellikle son bir haftadır gelen haberler de sermaye gruplarının karlılıklarını korumak için üretim daraltmaya, üretim aralarına gittiğini, işten çıkarmalar ya da ücretsiz izinlerin arttığını ortaya koyuyor. Otomotiv, metal, tekstil sektörlerinden bu doğrultuda pek çok haber gelirken dün Aksa Akrilik de büyük oranda üretim maliyetlerindeki artışları gerekçe göstererek üretimini yüzde 20 azaltacağını duyurmuştu.