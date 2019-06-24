TÜSİAD: Önemli bir demokrasi sınavı geride bırakıldı

23 Haziran seçimlerine ilişkin TÜSİAD'dan açıklama geldi. Açıklamada, 'İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz' denildi.

TÜSİAD, 23 Haziran seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu kutlayan bir açıklama yaptı. Açıklamada, "İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz" denildi. Açıklama şu şekilde: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Sayın @ekrem_imamoglu’nu kutluyoruz. İstanbul’un yönetimi ve kalkınma öncelikleri için devlet, özel sektör, sivil toplum, akademi ve tüm diğer paydaşların uyum ve işbirliği içinde çalışmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/SnspNYI6Vv — TÜSİAD (@TUSIAD) 24 Haziran 2019