TÜSİAD: Erdoğan'ın kabineye iş adamı alma önerisini olumlu buluyoruz

Patronlar kulübü TÜSİAD'ın başkanı Erol Bilecik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kabineye iş adamı alabiliriz" sözlerinin olumlu olduğunu fakat bu konunun henüz konuşulmadığını söyledi.

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik, CNN Türk'ün canlı yayınında Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Bilecik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Kabineye iş adamı alabiliriz" sözlerini olumlu değerlendirdi fakat henüz bu konunun konuşulmadığını söyledi. Bilecik’in açıklamalarından satır başları şöyle: En ufak bir sıkıntı yok, herkes müsterih fabrika açarken. İç ekonomik göstergelere baktığımız zaman büyüyoruz ama kompozisyona baktığımız zaman sadece 0.7'lik bir büyüme görüyorsunuz. Yatırım iştahında bir sıkıntı var. Adını siz koymuşsunuz olağanüstü hal koşullarında bir yaşamınız var.

İş dünyasından kabineye bakan, konuşulan bir konu değil. Ben olumlu olacağını düşünüyorum. TÜSİAD şapkası ile ortaya koyduğumuz sivil toplum örgütleri ile istişare edilmeli.

Hiçbir sıkıntımız yok sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakanımız ile görüşmekte. 2017 yılı içinde TÜSİAD'ın etkinliklerinden bir tanesi rapor çıktılarıdır. Bunları besleyen en önemli görüşmeler teknik kurmay heyetlerini uygun platformlardaki yerlere davet ediyoruz.

Üyelerimizle yapılan görüşmelerde muazzam çıktılar oluyor. Ekonomi de beslendi buna dönük olarak çift taraflı bir beslenme oldu.