TÜSİAD Başkanı: 2019'da nakit sıkıntısı sürecek

Patronlar kulübü TÜSİAD'ın yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik, 2019'da nakit sıkışıklığının yaşanacağını belirterek, nakit paranın seçim ekonomisi için harcanmaması gerektiğini söyledi.

Patronlar kulübü TÜSİAD'ın yönetim kurulu başkanı Erol Bilecik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) olağanüstü genel kurul kararını değerlendirdi.

Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın sorularını yanıtlayan Bilecik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Nisan yerine Ocak'ta olağanüstü genel kurul yapma kararını değerlendirdi.

Kararın rutin bir uygulama olmadığını belirten Bilecik, "Ana dileğimiz buradaki nakdin, seçim için harcanmaması. Çünkü özellikle dış yatırımcının bu tür rutin olmayan uygulamalarla kafasını karıştırmamalıyız" dedi.

'NAKİT PARA, SEÇİM EKONOMİSİ İÇİN HARCANMAMALI'

Bilecik, "Türkiye martta yerel seçimlere gidiyor. Seçim ekonomisi uygulanır mı? Bunun ne tür riskleri olur?" sorusuna da şu yanıtı verdi: "Seçim ekonomisine dair uygulamaları son birkaç yıldır görüyoruz. Kısa vadede fayda sağlamak için uzun vadede sorunlar yaratmamalıyız. Seçim ekonomisi olmaması gereken bir ekonomi. Yeni Ekonomi Programı'nın 2019 için hedeflediği önemli tasarruf politikaları var. Bunlarla çelişkili olacak politikalardan kaçınmamız lazım. Mali disiplin, Türkiye'nin en önemli çıpası. Asıl isteğimiz, iyi bir vergi reformu. Ekonomide aslolan verimlilik. Kısa vadeli tedbirler yerine artık uzun vadeli kalıcı politikalara odaklanılmasını arzu ediyoruz."

'2019'DA NAKİT SIKIŞIKLIĞI DEVAM EDECEK'

Bilecik, "TÜSİAD olarak 2019’da ekonomide öngörüleriniz neler" sorusuna da şu yanıtı verdi: "2019’da bir süre daha finansmana erişim, nakit sıkışıklığı ve kredi daralmasının maalesef devam edebileceğini öngörüyoruz. Yüksek enflasyon da bizi zorlayacak başlıca konular arasında yer alacak. Enflasyonda kalıcı bir düşüş görmemiz zaman alacak. Sıkı para politikası ve enflasyonla mücadelede asla taviz verilmemeli. Ekonomimizin ciddi reformlar yapması ve yeni bir büyüme hikâyesi yaratması gerekiyor. Türkiye; eğitim sistemini, vergi sistemini, üniversitelerini, KOBİ’lerini kısaca tüm ekonomisini yeni çağa daha uyumlu hale getirmeli."