Türkiye’nin risk primi Yunanistan’ı geçti

Yunanistan, borç krizi nedeniyle risk primi en yüksek ülkelerden biri durumundaydı. Mayıs başından bu yana yükselişte olan Türkiye’nin risk primi, bugün Yunanistan’ı geçti ve Türkiye ‘iflas riski’ en yüksek ülkelerden biri haline geldi.

Bir ülkenin “iflas riski” açısından önemli göstergelerden biri olarak kabul edilen risk primi (CDS) Türkiye için yükselişte. Mayıs’tan bu yana artışta olan risk primi bugün Yunanistan’ı geçti. Bir yıl önce 190-195 civarında olan CDS bugün 323,8’e ulaştı. Söz konusu artış Türkiye’nin yüksek döviz borç stokunu çevirebilmek için daha yüksek faiz oranlarından borçlanması anlamına geliyor.

CDS NEDİR?

Ülkelerin kredi borçlanma maliyetlerini artıran risk primi, CDS (Credit Default Swap). “Batık Borçlar İçin Sigorta Primi” veya “Kredi İflas Takası Primi” olarak çevrilmektedir CDS bir tür sigorta poliçesidir. Diğer sigorta türlerinde olduğu gibi, belli bir sigorta primi karşılığı risk sigorta edilmektedir.

Ülke CDS’lerinde sigorta konusu, ülkenin dış piyasalarda sattığı tahvillerin ve bonoların ana paralarının veya faizlerinin, ülkenin güç duruma düşmesi nedeniyle ödenememesi riski diğer bir anlatımla “iflas riski”dir.

