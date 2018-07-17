Türkiye'nin 'İkinci 500 büyük sanayi kuruluşu' belli oldu

İstanbul Sanayi Odası (İSO) 'Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nın 2017 yılı sonuçlarını açıkladı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2017 yılı sonuçlarını açıkladı. Araştırmaya göre 2017 yılında üretimden satışlara göre ilk sırayı 309,4 milyon TL ile Oğuz Gıda aldı.

Araştırmada ikincilik 309,2 milyon TL üretimden satışlarıyla Zeki Mensucat’ın olurken, üçüncü sırada ise 308,3 milyon TL ile S.S. Marmara Zeytin yer aldı.

Araştırmaya göre İSO İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu’nun 2016 yılında 82,2 milyar TL olan üretimden satışları, 2017 yılında yüzde 30,9 artarak 107,6 milyar TL’ye yükseldi.

İkinci 500 kuruluşlarının, “üretimden satışlar” ile “esas faaliyet kârı” gibi temel bazı parametrelerde, aynı mayıs sonunda açıklanan İSO 500 kuruluşlarındaki gibi iyi bir performans sergiledikleri görüldü.

İKİNCİ 500'ÜN KÂRLARINDAKİ ARTIŞ İLK 500'Ü SOLLADI

Araştırmanın ortaya koyduğu veriler incelendiğinde, üretimden satışlardan bu satışlardaki reel değişime, esas faaliyet karından vergi öncesi kâr ve zarar toplamına kadar son yılların en iyi performansını ortaya koyan İSO 500 gibi, İkinci 500 kuruluşları da çok iyi bir performans sergiledi.

İkinci 500 verilerinde en dikkati çeken gösterge, kârlardaki sıçrama oldu. İkinci 500’ün kârlarındaki artış oranlarının birinci 500’ün de üzerinde gerçekleştiği görüldü.

2017 yılında İkinci 500’de faaliyet kârı yüzde 43,9, faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) yüzde 49,3, vergi öncesi kar ve zarar toplamı ise yüzde 67,2 büyüdü. Bu oranlar birinci 500’de ise sırasıyla yüzde 34,8, yüzde 24,4 ve yüzde 40,7 olarak gerçekleşmişti.

İkinci 500’ün her üç kâr büyüklüğüne reel olarak bakıldığında da faaliyet kârı yüzde 28,5, FAVÖK yüzde 33,4, vergi öncesi dönem kâr ve zarar toplamı (VÖDKZ) yüzde 49,3 gibi çok ciddi artışların söz konusu olduğu görüldü. Bu oranlar İSO 500’de aynı sırayla yüzde 20,5, yüzde 11,2 ve yüzde 25,7 olarak gerçekleşmişti.

İSO ikinci 500'deki ilk 20 kuruluş