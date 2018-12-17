Türkiye’nin en büyük hastane zincirinde kıyım

Aralarında doktor, hemşire, fizyoterapist ve idari kadronun da bulunduğu 2 bin kişinin usulsüz işten çıkarılmaları için operasyon başlatıldı. Çalışanlar tek tek İnsan Kaynakları çalışanlarının bulunduğu odaya davet edilip üç ay süreyle ücretsiz izin formlarını imzalamaları isteniyor. Seçim sonuna kadar işten çıkarılmaların ertelenmesi için bulunan formülle bu dönemin ardından işten çıkarılacak çalışanların tazminatları tehlikeye girdiği gibi işsizlik maaşından da muaf tutulacaklar.

Türkiye’nin en büyük hastane zinciri Medical Park ve Liv Sağlık Grubu’nda yılbaşı üstü kıyım başladı. Aralarında doktor, hemşire, fizyoterapist ve idari kadronun da bulunduğu 2000’den fazla çalışanı ücretsiz izne çıkmaları için ikna etmeye çalışıyor.

Ahval'de yer alan habere göre, üç ay süreyle ücretsiz izin kağıdı imzalatılmaya çalışılan personel bu sürenin sonunda işten atılırsa tazminat da işsizlik maaşı da alamayacaklar. Seçim sonuna kadar işten çıkarılmaların ertelenmesi için bulunan formül kapalı kapılar ardından çalışanlarla sıkı pazarlıklar yapılmasına neden oluyor.

'TAZMİNATTAN FEDAKARLIK İSTENİYOR'

Türkiye’nin en lüks hastaneleri olarak bilinen Medical Park ve Liv Sağlık gruplarında görevlendirilen İnsan Kaynakları çalışanları fedakarlık istiyorlar, tazminat fedakarlığında bulunmayanlara çalışma hayatına yönelik tehditlerde bulunuyorlar.

Sağlık sektöründe de zararlar dayanılmaz boyuta ulaştı. Seçim sonuna kadar bu zararların su yüzüne çıkmaması için değişik formüllere başvuruluyor.

Türkiye’nin en büyük hastane zinciri zarar edince tehlike çanları çalmaya başladı. Medical Park ve Liv Hospital hastanelerini bünyesinde bulunduran MLP Sağlık Hizmetleri geçtiğimiz yıl halka arz edilmişti. Yurtdışında yatırımcılara yüzde 83,5 olan şirketin en büyük payını Singapurlular ve İngilizler almıştı.

Ancak bu yıl dolarda yaşanan artış sağlık sektörünün büyük oranda etkilenmesine neden olunca şirket zararı kapatmanın yolunu çalışanların tazminatlarında buldu.

2000 KİŞİYE USULSÜZ İŞTEN ÇIKARMA

Çoğunluğu 10-15 yıllık olan sağlık çalışanları, aralarında doktor, hemşire, fizyoterapist ve idari kadronun da bulunduğu 2 bin kişinin usulsüz işten çıkarılmaları için operasyon başlatıldı.

Çalışanlar tek tek İnsan Kaynakları çalışanlarının bulunduğu odaya davet ediliyor. Kapılar kilitleniyor ve üç ay süreyle ücretsiz izin formları önlerine konularak bunların altını imzalamaları isteniyor. Aralarında uzun yıllardır bu bünyede çalışan sağlık personelinden, “fedakarlık yapmanızı istiyoruz, şirketimizi kurtaracağız” diyorlar.

REDDEDENLER TEHDİT EDİLİYOR

Ücretsiz izin formlarını imzalamayı reddedenlere, “O zaman sizi zorlu bir iş yaşamı bekler, giriş çıkış dakikalarınıza kadar ölçeriz ve en ufak bir nedenden iş akdiniz bitebilir” diye göz dağları geliyor. Çalışan personelin çoğu göz yaşları içinde odadan çıkıyor.

SEÇİM HESABI

Üç aylık ücretsiz izin sonu seçim sonuna denk geliyor. Bu dönemin ardından işten çıkarılacak çalışanların tazminatları tehlikeye girdiği gibi işsizlik maaşından da muaf tutulacaklar.

Yılbaşı üzeri borçları ve aileleri bulunan personel bu konuda büyük bir panik yaşarken bir yandan da hastanedeki hizmeti olabildiğince sürdürmeye çalışıyor.

Türkiye’nin en lüks hastanesi olarak bilinen Liv’den de 28 kişiye ücretsiz izin formlarının imzalatılması şartı getirildi. Hastane Genel Müdürü Meri İstioti’nin “Biz zarar etmiyoruz” demesine karşın, “Grup kararı, grubun zararının toplu olarak giderilmesi için uğraşıyoruz” yanıtı alındı. 28 kişinin bu kağıtları imzalaması şartından vazgeçilmedi.

Sağlık sektörünün öncü hastanelerinden Medical Park’ın bulduğu bu yöntemin diğer hastane gruplarına da bir süre sonra sıçraması kaçınılmaz gibi duruyor.