Türkiye'den işsizlik manzaraları: 350 kişilik geçici kadroya 7 bin 441 başvuru

Adıyaman'da 6 ay süreyle Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalıştırılacak olan 350 kişilik iş için 7 bin 441 kişi başvurdu. İşe alınacak isimler kura çekimi ile belirlendi.

Adıyaman'da, İŞKUR'un "Toplum Yararına Programlar"ı kapsamında 6 ay süreyle Adıyaman Belediyesi bünyesinde çalıştırılacak olan 350 kişilik iş için 7 bin 441 kişi başvurdu. İşe alınacak isimler kura çekimi ile belirlendi.

Yoğun başvuru üzerine işe alınacak kişilerin belirlenmesi için bugün Adıyaman Belediyesi konferans salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı. İçeriye sığmayan vatandaşlar salon dışında kurulan hoparlör ile kura çekiminde çıkan isimleri takip etti.

Türkiye genelinde işsizlik 2019 yılı Ocak döneminde geçen yılın aynı dönemine göre 1 milyon 259 bin kişi artarak 4 milyon 668 bin kişi oldu. İşsizlik oranı 3,9 puanlık artış ile yüzde 14,7 seviyesinde gerçekleşti.