Türkiye'den 5 firma, en çok ihale alanlar arasında

Dünya Bankası verilerine göre; dünyada altyapı yatırımlarında en fazla ihale alan ilk 10 şirket arasında Limak, Cengiz, Kolin, Kalyon ve MNG Holding de bulunuyor.

Dünya Bankası'nın ülkelerin devlet ve özel sektör yatırımlarını, projelerini ve taahhütlerini yayınladığı raporunda Türkiye'den firmalar dikkat çekti. Dünya Bankası raporunda altyapı projeleri sayısı bakımından 6. sırada bulunan Türkiye'den en fazla ihale alan 10 şirket sıralamasında 5 şirket bulunuyor. Bu tablo da ihalelerin sadece belli şirketler arasında paylaştırıldığını gösteriyor. kaynak: https://ppi.worldbank.org/snapshots/rankings