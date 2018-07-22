Türkiye’de yerli alıcılara konut satışları düşerken yabancı alımlar yükseldi

Türkiye'de geçen yılın ilk 6 ayında 9 bin 595 konut satın alan yabancılar, bu yıl aynı dönemde yüzde 18.8'lik artışla 11 bin 816 konut satın aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, 2018 yılı ocak- haziran döneminde Türkiye genelinde 11 bin 816 konut yabancılara satıldı.

Yüzde 18,8'lik artış yaşanan yabancılara olan konut satışında en çok artış İstanbul'da gerçekleşti.

İstanbul’un ardından yabancıların en çok rağbet gösterdiği il ise Antalya oldu. Antalya’da ocak-haziran döneminde yabancılara satışı yapılan konut sayısı 2 bin 883’e ulaştı. ise Bursa geliyor.

Yalnızca Sakarya kentinde yabancı alımlar düşerken, kalan illerdeki satışlarda yükselme görüldü.